Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl beşinci kez düzenleyeceği Türkiye'de yılın otomobili yarışmasına katılacak 17 aracı belirledi. 9 Mart'ta yapılacak oylama ile finale kalan 7 finalist belirlenip, 14 Nisan'da da bu finalistler arasından kazanan seçilecek.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), dört yıldan beri düzenli olarak "Türkiye'de yılın otomobili"ni seçiyor. Bu etkinlik kapsamında her yıl onlarca otomobil modeli inceleniyor ve bu modeller oylanıyor. OGD yazarlarından oluşan jüri ekibi, oylamanın sonucunda en yüksek puanı almayı başaran 7 aracı finalist olarak belirliyor ve yapılan ikinci oylama ile de Türkiye'de yılın otomobili seçilmiş oluyor.

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Türkiye'de yılın otomobili seçimlerine 17 model aday oldu. Jüri üyeleri, ilk oylamayı 9 Mart'ta yapacaklar ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan 7 otomobili belirleyecekler. Oylamadan yaklaşık bir ay sonra, 8 Nisan'da Intercity İstanbul Park’ta yeni bir etkinlik düzenlenecek ve bu etkinlik kapsamında da jüri üyeleri, finalist araçları test etme imkanı bulacaklar. 14 Nisan tarihine geldiğimizde ise Türkiye'de yılın otomobili belli olmuş olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, düzenlenecek yarışmanın geçmiş yıllarda olduğu gibi büyük bir çekişmeye sahne olacağını belirtti. Böyle bir yarışmanın tüketicilerin bilgilendirilmesi için büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Sandık, düzenledikleri yarışmanın tüketicilerin tercihi için de önem kazanmaya başladığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yarışmanın kazananları 2019 yılında Toyota Corolla, 2018 yılında ise Hyundai Ioniq olmuştu. Peki bu yıl düzenlenecek yarışma için adaylar kimler? Dilerseniz şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım. Az sonra paylaşacağımız modeller arasında sizlerin favorisinin hangisi olduğunu da merak ettiğimizi belirtelim.

Türkiye'de yılın otomobili 2020 yarışmasına katılacak adaylar

Mercedes Benz CLA, Toyota Carmy, Citroen C5 Aircross, Subaru Forester, Opel Corsa, Kia XCeed, BMW 1 Serisi, DS 3 Crossback, Nissan Micra, Mercedes Benz A Serisi Sedan, Peugeot 508, BMW 8 Grand Coupe, Toyota RAV4, BMW 3 Serisi, Renault Clio, Peugeot 2008 ve son olarak da Kia Ceed.