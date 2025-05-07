Hyundai, tamamen elektrikli yeni bir crossover duyurdu. "Elexio" isimli crossover, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Ancak Çin'de duyurulan otomobilin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik belirsiz.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Çin'deki ortağı BAIC Motor iş birliği ile kurduğu Beijing Hyundai markası altında yeni bir crossover duyurdu. "Elexio" olarak isimlendirilen ve tam elektrikli yapıda olan otomobil, "IONIQ" takısına sahip olmaması ile dikkat çekiyor.

Hyundai Elexio, oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Şirkete göre 5 yıllık çalışmanın ürünü olan crossover, daha çok DS markasında gördüğümüz kare şekilli LED aydınlatmalara sahip. Hem ön hem de arka kısmında ışık barlarının bulunduğu elektrikli otomobilde aerodinamik verimliliğini artırmak için de çalışmalar yapılmış durumda.

Karşınızda Hyundai Elexio

Hyundai, şimdilik Çin pazarı için planladığı Elexio'nun iç tasarımına ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu otomobile güç verecek elektrik motoruyla ilgili de herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak şu bir gerçek ki Elexio, oldukça şık görünüyor ve dünyanın neresine giderse gitsin, çok satmayı başarır.

Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre Elexio, bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde tüketicilerle buluşacak. Otomobilin fiyatı ve tüm teknik özellikleri de bu lansman kapsamında duyurulacak.

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