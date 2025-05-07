ABD'li otomobil üreticisi Jeep, Türkiye'de de çok sevilen Compass modelini yeniledi. Yeni bir platform üzerine inşa edilen crossover, tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Peki 2026 Jeep Compass fiyatı ne kadar?

ABD'li otomobil devi Chrysler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jeep, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen Compass modelini tanıttı. STLA Medium platformu üzerine inşa edilen yeni Compass, bu özelliği sayesinde elektrikli versiyona da sahip olacak. Peki yeni Jeep Compass, tüketicilere neler sunuyor? Gelin bu otomobili tüm detaylarıyla inceleyelim.

Yenilenen Jeep Compass, markanın gelenekselleşen tasarım dilini korumaya devam ediyor. Oldukça sert hatlara ev sahipliği yapan Compass, Jeep'in o alıştığımız ızgara tasarımını bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Ön kısımda LED destekli farlara sahip olan crossover, arka kısımda ise yine LED aydınlatmalarla donatılan bir ışık barına ev sahipliği yapıyor. Jeep ibaresi, bu aydınlatma barına entegre olarak yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda yenilenen Jeep Compass

Yenilenen Jeep Compass'ın iç tasarımı da hiç fena değil. Bu crossover'da 10 inç boyutlu bir dijital gösterge ekranı, tam 16 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranı ile entegre edildi. Devasa boyuttaki bilgi-eğlence ekranının hemen alt kısmında ise bir dizi buton görüyoruz. Orta alan ise genel olarak boş bırakılmış durumda. Bu arada; yenilenen Jeep Compass'ın içi, eski nesline kıyasla daha büyük bir hacme sahip. Bu da tüketiciler için daha konforlu bir yolculuk demek.

Jeep tarafından yapılan açıklamara göre yeni Compass, Avrupa'da hafif hibrit, fişli hibrit ve elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak. Hafif hibrit versiyon 145 beygir gücünde, fişli hibrit versiyon ise 195 beygir gücünde olacak. Tam elektrikli Jeep Compass'ta ise 213 beygir gücündeki temel model ile karşılaşacağız. Dört tekerden çekişli versiyon ise 375 beygir gücünde olacak. Firma, batarya kapasitelerine ilişkin bir açıklama yapmadı ancak daha güçlü olan versiyonda 650 kilometreye kadar menzil sunulacağı açıklandı.

2026 model Jeep Compass, bu yılın son çeyreğinde tüketicilerle buluşacak. Firma, şimdilik sadece "First Edition" olarak sipariş alıyor ve bu aracın başlangıç fiyatı 43.110 euro olarak belirlenmiş durumda.