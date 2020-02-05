Hyundai, Yeni i20 Modelinin Çizim Görüntülerini Paylaştı

Hyundai, her yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni i20 modelini tanıtmayı planlıyor. Cenevre’de otomobilini tanıtmayı planlayan Hyundai, yeni modelin çizim görüntülerini paylaştı.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, ülkemizde de oldukça ünlü olan i10, i20 ve i30 modeli otomobilleriyle tanınıyor. Çok fazla tercih edilmiyor olsa da oldukça bilindik bir marka olan ve piyasada sürekli olarak kendini gösteren Hyundai, yine de birçok kişi tarafından sevilen Hyundai i20 serisinin yeni modelini önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmayı planlıyor.

Tam anlamıyla yenilenmesi beklenilen yeni Hyundai i20, geçtiğimiz günlerde kamuflajlı bir şekilde bir casus fotoğrafçı tarafından görüntülenmişti ve bu görüntüler internet üzerinde de paylaşılmıştı. Bunlar dışında açık bir görüntüsü bulunmayan ve sır gibi saklanan Hyundai i20’nin tasarım eskizi görüntüleri bugün Hyundai tarafından paylaşıldı. Tasarım çizimlerinde görüldüğü üzere Hyundai i20, şirketin ilk olarak 2020 Sonata modelinde kullandığı yeni tasarım diline sahip olacak.

Daha sportif bir görüntüyle donatılacak

Tasarım görüntüleri yayınlanan Hyundai i20’nin görüntülerinde ilk göze çarpan, otomobilin çok daha sportif ve agresif bir görüntüye sahip olacağı oldu. Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” ismini verdiği tasarım diliyle Hyundai tasarım, mimari, stil ve teknolojiyi bir araya getirmeye çalışıyor ve yeni Hyundai i20 modelinde de bu tasarım diline yer verilmiş. Hyundai i20 bu yüzden bir önceki modeline oranla basık duruşu, belirgin çizgileri ve gayet iyi düzenlenmiş eğimli gövdesiyle çok daha sportif bir görünüm elde etmiş.

Otomobilin arka tarafında ise öncelikle farlar ve tamponun altında bulunan difüzör dikkat çekiyor. Boydan boya uzanan arka farlara sahip olan Hyundai i20’nin camının üst tarafında da bir lamba bulunuyor. Bunların yanı sıra yeni i20 modelinin içerisinde iki adet 10,25 inçlik dijital ekran bulunacağı da söyleniyor. Bu da otomobilin iç tarafında da birçok değişiklik ve yenileme yapıldığı anlamına geliyor. Yeni otomobilin aktarma organı seçenekleri ile ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.