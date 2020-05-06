Hyundai i20 N'nin Donmuş Göl Üzerinde Test Edildiği Video

Hyundai, i20 serisinin sportif üyesi olan N modelini ilk kez resmi bir tanıtım ile karşımıza çıkardı. Görüntülerde i20 N, donmuş bir gölün üzerinde Hyundai Motorsport'un WRC sürücüsü tarafından test ediliyor.

Hyundai, geçtiğimiz yıl kamuflajlı test görüntüleriyle yakalanan i20 N modelini yayınladığı bir tanıtım videosu ile doğruladı. Ford Fiesta ST, Peugeot 208 GTi ve Volkswagen Polo GTI gibi modellere rakip olması planlanan N modeli ilk kez resmi bir video ile karşımıza çıktı.

Videoda 2020 Hyundai i20 N prototipi, ön ve arka tarafı kamuflajlı olarak gösterildi. Görüntüler İsveç'in kuzeyinde yer alan Arjeplog bölgesindeki donmuş bir göl üzerinde kaydedildi. Aracın direksiyonuna Hyundai Motorsport'un WRC sürücüsü Thierry Neuville oturdu. Hyundai, i30 N modelini de bu bölgede test etmişti.

Hyundai i20 N, daha güçlü ve sportif bir model olarak gelecek

Hyundai i20 N'nin standart i20'ye göre sportif ve hareketli bir model olduğunu vurgulayan daha büyük jantlar, çift egzoz çıkışı, alçaltılmış spor süspansiyon ve daha büyük fren gibi özelliklere sahip. Ancak Hyundai, otomobilin teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıları açıklamak konusunda hala temkinli davranıyor.

i20 N'nin 200 beygir gücü sunacağına dair söylentiler var. Hyundai, otomobilde ya KIA Ceed GT'nin 1.6 T-GDI motorunu ya da i30 N'deki 2.0 T-GDI motorun gücü düşürülmüş versiyonunu kullanacak. i20 N, 257 beygir gücü ve dört çeker sistemine sahip olan Toyota Yaris GR gibi güçlü rakiplere kafa tutamasa da, VW Polo GTI gibi modellerle rekabet edecek. Veloster N ve i30 N'e yeni eklenen 8 ileri DCT seçeneği, i20 N'de de karşımıza çıkabilir.

Hyundai i20 N tanıtım videosu:

Hyundai'nin i30 N'deki gibi bir politika izleyeceğini varsayarsak i20 N'nin tanıtım videosunun ardından önümüzdeki 4 ay içinde tanıtılabileceğini söyleyebiliriz. Sportif model, 2020 sonu veya 2021 başı gibi piyasaya sürülecek. Diğer yandan markanın N serisi otomobilleri bu yıl içinde Kona N, seneye ise yeni nesil Tucson N modelleriyle genişleyecek.