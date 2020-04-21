Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, 8 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman sunan yeni Veloster N modelini resmen tanıttı. 250 beygir gücü ve 260 tork üreten turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dört silindirli motordan beslenen araç, sportif bir sürüş deneyimi vadediyor.

Geçen hafta, 2020 Veloster N'nin tanıtım videosunu yayınlayan Hyundai, yeni yakışıklısından neler bekleyebileceğimize dair etkileyici bir bakış açısı sunmuştu. Otomobil tutkunlarını daha fazla bekletmeyen Güney Koreli marka, 8 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile donattığı yeni Veloster N’yi resmen tanıttı.

Hyundai'ye göre yeni Veloster N'deki DCT sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman, kuru kavramalara sahip diğer çift kavrama ünitelerinin aksine yüksek tork değerlerinde performansı ve soğutmayı geliştirmek için yağlama yağı kullanıyor.

2020 Veloster N, sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanı sayesinde daha yüksek tork değerlerini kaldırabiliyor

“Veloster N, Hyundai'nin yüksek performanslı otomobillere yaklaşımını gösteriyor” diyen Hyundai Ürün Bölümü Başkanı Thomas Schemera, aracı N DCT ile donatarak sürücülere performansın yanı sıra, sürüş konforu da sağladıklarını söylüyor. 2020 Veloster N'yi N Grin Shift ya da kısaca NGS teknolojisi ile donatan Güney Koreli üretici, bu sayede daha hızlı vites geçişleri yapılmasını sağlamış.

Schemera, “Eğlenceli bir sürüş deneyimi isteyen herkes, yarış arabası özelliklerine sahip günlük bir spor otomobil olan yeni Veloster N ile pilot gibi hissedecek” diyor ancak hepsi bu değil. Yeni Veloster N ayrıca NPS (N Power Shift) ve NTS (N Track Sense Shift) teknolojilerine de sahip.

Yeni Veloster N, 250 beygir gücü ve 260 tork üreten turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dört silindirli motor ile geliyor

NPS, sürücü tam hızlanma sırasında yüzde 90 gaz girişi uyguladığında otomatik olarak devreye giriyor. Sistem, tekerleklere tam güç göndermek için vites geçiş hızlarını kumanda ediyor ve torkun azalmasına engel oluyor. Hyundai’ye göre NPS sistemi, Veloster N'nin 250 beygir gücü ve 260 tork üreten turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dört silindirli motorundan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlıyor.

2020 Veloster N’nin kokpiti de en az donanımları kadar etkileyici. 8 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranına sahip olan araç, güçlü bir JBL ses sistemi ile geliyor. Bunun yanı sıra N Light Sports Bucket Seats adındaki oldukça ince ve hafif yeni kova koltuklara kavuşan 2020 Veloster N, üst kısımda ise aydınlatmalı bir N logosuna ev sahipliği yapıyor.

Etkileyici bir iç tasarıma sahip olan araç, 8 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranına sahip

Fiyat bilgileri henüz paylaşılmayan 2020 Veloster N, bu yıl içinde Kuzey Amerika’da satışa sunulacak ancak devam eden koronavirüs salgını bu konudaki planları sekteye uğratabilir. Güney Kore'deki ilk teslimatların ise nisan ayı bitmeden başlaması bekleniyor.

2020 Veloster N için yayınlanan tanıtım videosu