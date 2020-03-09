Hyundai Kona N, Kış Testinde İlk Kez Objektiflere Yansıdı

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai’nin Kona N modeli ilk kez görüntülendi. 2,0 litrelik bir motor ile gelmesi beklenen otomobil, karla kaplı yolda teste tabi tutuldu.

Hyundai, daha önce Kona’nın bir prototipini test etmişti ve Kona'ya dair ilk görüntüleri o zaman elde etmiştik. Şimdiyse bu modelin N versiyonu karşımıza çıktı. Kona N’nin bu yılın önemli performans modellerinden birisi olması bekleniyor. Söz konusu model, bugün kış testindeyken objektiflere yansıdı.

Büyük bir kısmı örtülen araç hakkında bazı bölümlerden yola çıkarak tahminlerde bulunmak mümkün. Görsellere bakarak otomobilin daha geniş çamurluklara, kırmızı renkli Brembo fren kaliper kapaklarına ve büyük egzoz çıkışlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Hyundai Kona N, kamuflaj ile yollarda:

Sportif Kona ile ilgili ilk bilgileri 2018 yılında duymuştuk. Ortaya çıkan yeni fotoğraflar, Güney Koreli firmanın aracının, üretim onayı aldığını gösteriyor. Öte yandan test sürecinde ileri aşamalara geçildiği de anlaşılıyor. Belirtmek gerekirse Kona, Güney Koreli markanın B-SUV segmentindeki modeli olarak biliniyor.

Motor1'in aktardığına göre ayrık far düzeninin korunacağı anlaşılan aracın kaputunun altında, 6 ileri manuel şanzımanla bağlantılı 275 beygir güç ve 352 Nm tork üretebilen 2,0 litrelik turbo şarjlı bir motor yer alıyor. Farların ve ızgara tasarımının yenilendiği görülüyor ancak Kona N’nin aynı motorla mı yoksa farklı bir versiyonla mı geleceği belirsizliğini koruyor.

Arka bölümde ciddi değişimler karşımıza çıkmıyor. Tasarımı değiştirilmiş fren lambaları ve tampon dışında heyecan verici bir yeniliğe yer verilmemiş. Bu noktada Kona N’nin doğrudan 300 beygir gücündeki Volkswagen T-Roc R ile rakip olacağını söyleyebiliriz.

Tanıtım, bu yaz gerçekleştirilecek:

Hyundai Kona'nın N versiyonu; şasi, süspansiyon ve fren sistemi gibi altyapı değişikliklerini de beraberinde getirdi. Konuşulanlara göre Hyundai Kona N’nin lansmanı bu yaz yapılacak. Araç, 2021 yılında piyasaya sürülecek. Güney Koreli otomotiv devinin son model aracıyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.