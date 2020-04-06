Koreli araba üreticisi Hyundai'nin 2020 yılı üretim takvimi ortaya çıktı. Sızdırılan takvime göre, Hyundai 2020 yılını çok dolu geçirecekmiş gibi görünüyor.

Hyundai Palisade, yeniden tasarlanmış Hyundai Sonata'nın sınıfının en iyi görünümlü sedanlarından biri olmasına rağmen Hyundai'nin Amerika'daki lüks SUV pazarında yarışmasını sağlıyor. Autospy tarafından elde edilen bilgilere göre, 2020 yılı Koreli üretici için bir diğer dolu yıl olacak. Elde edilen görüntüde Hyundai Ulsan fabrikasının 2020 üretim takvimini gösteriyor. Bu tablodan yeni modellerin üretime gireceği de görülüyor. Maalesef bu tablo Korece olarak hazırlanmış ve modellerin ismi kodlanmış ancak her modelin üstünde belirtilen fotoğraf araçların tanınmasını kolaylaştırıyor.

Üretim takvimi:

Takvime göre, Elantra'nın normal versiyonuna göre daha sportif şekilde dizayn edilen N-Line versiyonu haziran ayında üretilecekmiş gibi gözüküyor. SUV'lar göz önüne alındığında, Hyundai Kona N bu yılın temmuz ayında üretime girecek. Kona N, normal Kona ile karşılaştırıldığında, yüksek performanslı olan N versiyonu normale göre daha sportif bir tasarıma sahip ve 2,0 litre 4 silindirli motorun 250 beygir gücüne kadar çıkması bekleniyor. Genesis GV70 ele alındığında, onun da ekim ayında üretime gireceği düşünülüyor.

Gizlice aktarılan fotoğraflar gösteriyor ki Hyundai, Santa Fe aracını rekabetçi tutmak için görünümünü yükseltiyor. Takvim doğruysa yenilenmiş Sante Fe'nin mayıs ayında üretime gireceğini ve orijinal duyurunun da yakın zamanda yayınlanacağını söyleyebiliriz.

2021 Kia Sorento'da kullanılan motorlardan yola çıkarak, 2021 Hyundai Santa Fe'nin 2,5 litre turboşarjlı, 4 silindirli ve en az 290 beygir gücü veren bir motora sahip olacağını söyleyebiliriz. Bir de normal motor haricinde elektrikli motora da sahip olan hibrit modeli aralık ayında üretime girecek. Ayrıca, yeni nesil Hyundai Tucson da ağustos ayında satışa çıkacak.

Bu takvim doğru olsa bile tarihler, otomotiv sektörünü çok büyük hasarlara uğratan koronavirüs nedeniyle tekrardan değişebilir.