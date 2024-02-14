Hyundai, IONIQ 6'nın "Advance" isimli Türkiye'ye özel donanımını satışa çıkardı. Bu versiyon, %10'luk ÖTV diliminde yer alması nedeniyle diğer donanımlardan çok daha ucuz.

Popüler otomobil üreticisi Hyundai, IONIQ ismini verdiği elektrikli otomobillerini de ülkemizde sunuyordu. Bunlardan biri de eylül ayında Türkiye’de satışa çıkan IONIQ 6 idi. Dünyada yılın otomobili seçilmeyi başaran araç, şimdiye kadar sadece Progressive donanımıyla satıştaydı.

Ancak şimdi bu durum değişti. Hyundai, IONIQ 6 için Türkiye’ye özel “Advance” isimli yepyeni bir donanım getirdi. Bu versiyonun %10 ÖTV’lik dilime girmesi de otomobilin fiyatın bir hayli düşmesini sağladı.

Hyundai IONIQ 6 Advance neler sunuyor?

D sedan sınıfındaki IONIQ 6’nın Advance donanımı, arkadan itişli tek motor ile geliyor. Otomobilde 53 kWh’lik bir batarya görüyoruz. Menzili ise 429 kilometre. Bunlar dışında 111 kW güç, tasarruflu olacağını gösteren 100 km’de 13,9 kWh enerji tüketimi gibi özellikler de bulunuyor.

Yeni versiyon, 0’dan 100 kilometreye 8,8 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 185 kilometre olarak açıklandı. 350 kW ultra hızlı şarj cihazına bağlandığında şarjının 18 dakikada %10’dan %80’e çıkabiliyor.

Hyundai IONIQ 6 Advance fiyatı

Hyundai IONIQ 6 111 kW 4x2 Advance 1.660.000 TL

Hyundai IONIQ 6, 111 kW’lık motoruyla %10’luk ÖTV dilimine girerek sınıfına göre oldukça iyi bir fiyatla geliyor. Aracın, %60’lık ÖTV dilimine giren 239 kW gücündeki 4x4 Progressive versiyonunun 2,98 milyon TL fiyatının olduğunu belirtelim. Normalde iki versiyonun vergisiz fiyatları arasında 295 bin TL civarında fark var. Bunlara ek olarak 111 kW'lık 4x2 Progressive versiyonun fiyatının 1,8 milyon TL olduğunu belirtelim.