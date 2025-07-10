Elektrikli otomobillerde performans arayışı yeni bir boyuta taşınıyor. Markalar artık sadece menzil ve verimlilik değil, hız ve sürüş dinamikleriyle de rekabet ediyor. Bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri de Hyundai’nin yeni modeli Ioniq 6 N oldu. Goodwood Hız Festivali’nde sahneye çıkan araç, hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hyundai’nin uzun süredir merakla beklenen performanslı elektriklisi Ioniq 6 N, sonunda sahneye çıktı. Goodwood Hız Festivali’nde tanıtılan model, sadece pistte değil, günlük kullanımda da iddialı bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Hyundai’nin N departmanı tarafından geliştirilen Ioniq 6 N, aerodinamik yapısı ve çift motorlu sistemiyle öne çıkıyor. Yeni ön ve arka tampon tasarımı, genişletilmiş lastik yapısı ve arka spoyler gibi detaylar aracın daha agresif bir görünüme kavuşmasını sağladı. İç mekânda ise yenilenmiş direksiyon simidi ve spor koltuklar yer alıyor.

Hyundai Ioniq 6 N teknik özellikleri

Sürücüyü odak noktasına alan teknolojilerle donatılan model, özel süspansiyon sensörleri sayesinde yol koşullarına göre kendini ayarlayabiliyor. Aynı zamanda “N-Shift” isimli sistem ile vites değiştirme hissi sunuluyor. Aracın performansı da bu özelliklerle desteklenmiş durumda.

Motor yerleşimi: Ön ve arka aksta toplam iki motor

Ön ve arka aksta toplam iki motor Ön motor gücü: 166 kW

166 kW Arka motor gücü: 282 kW

282 kW Toplam sistem gücü (N Grin Boost modu): 650 bg

650 bg Tork: 780 Nm

780 Nm 0-100 km/s hızlanma: 3.2 saniye

3.2 saniye Maksimum hız: 257 km/s

257 km/s Sürtünme katsayısı: 0.27

0.27 Direksiyon: Yeni tasarım, fiziksel tuşlar ve “N” modu butonu

Yeni tasarım, fiziksel tuşlar ve “N” modu butonu Diğer özellikler: Spor koltuklar, N-Shift sistemi, adaptif süspansiyon

Elektrikli performans araçlarına olan ilgi her geçen gün artarken, Hyundai de bu alandaki iddiasını Ioniq 6 N ile ortaya koyuyor. Hyundai, bu modelle hem pist performansı hem de günlük kullanım arasında bir denge kurmayı hedefliyor.