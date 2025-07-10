Otomotiv sektöründe Türkiye merkezli üretim hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Global markalar, stratejik yatırımlarla Türkiye’yi üretim üssü haline getiriyor. Bu adımlardan biri de Renault’un yeni SUV modeli Boreal ile atılmış oldu.

Renault, Türkiye’de üretilecek yeni C segment SUV modeli Boreal’i duyurdu. 2026 yılında üretime başlayacak olan araç, Türkiye’den 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek.

Yeni model, Renault’nun Uluslararası Oyun Planı 2027 stratejisi kapsamında geliştirildi. Boreal; Latin Amerika, Orta Doğu, Türkiye ve Akdeniz pazarlarına hitap edecek şekilde tasarlandı. Hem iç hem de dış tasarımında güncel teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine odaklanan Boreal, Renault’nun global üretim ağında Türkiye’ye önemli bir rol yüklüyor.

Renault Boreal'in öne çıkan özellikleri

Renault’nun yeni SUV modeli Boreal, tasarımıyla da donanımıyla da C segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor. Aracın öne çıkan teknik ve konfor özellikleri şöyle sıralanıyor:

Boyutlar: 4,56 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik, 1,65 metre yükseklik

4,56 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik, 1,65 metre yükseklik Dış tasarım: 19 inç jantlar, çift renkli tavan, panoramik sunroof, alüminyum koruma şeritleri

19 inç jantlar, çift renkli tavan, panoramik sunroof, alüminyum koruma şeritleri İç donanım: 10 inç dijital gösterge, 10 inç OpenR Link ekran, Google Haritalar ve Asistan desteği

10 inç dijital gösterge, 10 inç OpenR Link ekran, Google Haritalar ve Asistan desteği Güvenlik ve sürüş destekleri: 24 adede kadar ADAS teknolojisi; LKA, BSW, AEBS, RCTA, 360 derece kamera, Seviye 2 otonom sürüş

24 adede kadar ADAS teknolojisi; LKA, BSW, AEBS, RCTA, 360 derece kamera, Seviye 2 otonom sürüş Motor: 1.3 TCe turbo benzinli motor, 6 ileri çift kavramalı EDC şanzıman, 138 hp güç, 240 Nm tork

1.3 TCe turbo benzinli motor, 6 ileri çift kavramalı EDC şanzıman, 138 hp güç, 240 Nm tork Performans : 0-100 km/s hızlanma 9,26 saniye, Stop & Start sistemi ile düşük yakıt tüketimi

: 0-100 km/s hızlanma 9,26 saniye, Stop & Start sistemi ile düşük yakıt tüketimi Konfor detayları: Elektrikli masaj fonksiyonlu koltuklar, 48 renkli ortam aydınlatması, kablosuz şarj, USB-C girişleri

Elektrikli masaj fonksiyonlu koltuklar, 48 renkli ortam aydınlatması, kablosuz şarj, USB-C girişleri Bagaj hacmi: 586 litre, koltuklar katlandığında 1.770 litreye kadar genişleyebiliyor

Renault Boreal’in üretimi, Oyak Renault’nun Türkiye’deki yatırımlarının bir devamı niteliğinde olacak. Şirket, Türkiye’yi küresel pazarlarda önemli bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyor. Boreal’in üretime dahil edilmesiyle birlikte, Türkiye'den yurt dışına açılan yeni model sayısı da artmaya devam edecek.