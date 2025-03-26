Hyundai, küçük şehir SUV'u Inster'in üzerine inşa ettiği konsept otomobili Insteroid'i duyurdu. Bir video oyunundan fırlamış gibi görünen otomobil, gelecek ay büyük bir lansman yapacak.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, video oyunlarından çıkmış gibi görünen yeni konsept otomobili "Insteroid"i duyurdu. Şirketin bazı pazarlarda satılan küçük şehir SUV'u Inster'in üzerine inşa edilen Insteroid, görenleri kendine hayran bırakacak gibi duruyor.

Hyundai tarafından paylaşılan görüntülere baktığımız zaman Insteroid için Inster'in yoğun modifiyeli bir versiyonu diyebiliriz. Aracın ön kısmında Inster'den alınmış LED destekli aydınlatmalar, arka kısımda oldukça büyük bir spoiler ile birleştirildi. Araca eklenen bir gövde kiti ise Insteroid hâyli kalıplı bir hâle dönüştürmüş durumda.

Karşınızda Hyundai Insteroid

Hyundai, yeni konsept otomobiliyle ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı. Bunun nedeni ise gelecek ay bu otomobil için bir lansman etkinliğinin düzenlenecek olması. Nisan ayının başlarında düzenleneceği açıklanan etkinlik, Hyundai Insteroid ile ilgili daha detaylı bilgi edinmemizi sağlayacak.

Hyundai'ın yayımladığı basın bülteninde video oyun vurgusu dikkatlerden kaçmıyor. Şirket, bu konsept otomobil ile yarış otomobilleri ve gerçek yaşamı birleştirdiğini söylüyor. Yani bu araba, seri üretime geçmese bile Gran Turismo gibi bir oyunda karşımıza çıkabilir.

Hyundai'ın konsept otomobiline ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım gelecek ay düzenlenecek etkinlikte hangi bilgileri edineceğiz...

Hyundai Insteroid için yayımlanan tanıtım videosu: