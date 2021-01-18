John Wick serisinin başarılı aktörlerinden Ian McShane, gösterim tarihi 2022 yılına ertelenen John Wick 4 için yeni bir açıklama yaptı. McShane, her şey yolunda giderse serinin yeni filmi için çekimlere bu yıl başlanacağını dile getirdi.

Hollywood dünyasının en popüler aksiyon filmlerinden John Wick, pandemiden nasibini alan yapımlar arasına girmişti. Filmin yapımcıları, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında serinin dördüncü filmi olacak John Wick 4’ün çıkış tarihinin 2022 yılı olacağını açıklamıştı.

Gösterim tarihi ertelenen filmin haliyle çekimleri de ertelenmişti. Filmin oyuncularından Ian McShane, vermiş olduğu bir röportajda filmin çekimlerine bu yıl başlanacağını açıkladı.

John Wick 4 ve 5, art arda çekilecek

Filmde yer alan Continental Hotel’in sahibi ve zamanla John Wick’in baş düşmanı haline gelen Ian McShane, Collider adlı bir internet sitesine açıklamalarda bulundu. McShane, 2021 yılında John Wick 4’ün çekimlerine tekrar başlanacağını ancak kesin bir tarihin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Senaryonun bitmek üzere olduğunu belirten ünlü aktör, şu açıklamalarda bulundu; “Keanu Reeves ve ben, birbirimizin yeni yılını kutladıktan sonra bu yıl tekrar görüşmeyi diledik. Senaryonun hala yapım aşamasında olduğunu ve işlerin en yakın zamanda tamamlanacağını biliyorum. John Wick 4’ü ve 5’i art arda çekeceğimizi söylediler, ancak ne zaman olacağı hakkında bir fikrim yok. Stüdyolardan sürekli farklı bilgiler gelmeye devam ediyor ama yeni filmin çekimlerine bu yıl içerisinde başlayacağımızı düşünüyorum.”