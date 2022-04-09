Ülkemizde ve tüm dünyada çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen iPhone model telefonlar, bu defa bir sosyal medya paylaşımıyla viral haline geldi. Telefonu, viral yapan ise kullanıcının '5 günlük maaşıyla' aldığını söylemesi oldu.

Apple, her yeni iPhone modelini duyurduğunda tüm dünyanın gözü kulağı yeni telefonlarda oluyor. Yeni modeller her ne kadar çok sayıda kişi tarafından anında satın alınsa da; büyük bir çoğunluk bu haberleri eski modellerin fiyatının düşmesi umuduyla bekliyor. Ülkemizde ve tüm dünyada en çok tercih edilen markalardan biri olan Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni iPhone 13 modelleriyle büyük bir beğeni toplamıştı.

Ancak düzenlenen son etkinlikte yeni cihazların tanıtılmasının hemen ardından tüm modellere büyük bir zam yapılmış ve zaten yüksek olan fiyatlar daha da uçmuştu. Sosyal medyada bir kullanıcı ise satış fiyatı 35.999 TL olan iPhone 13 Pro Max 1 TB’ı 5 günlük maaşıyla aldığını söylediği paylaşımıyla bir anda gündem oldu.

İsviçre’de bilim adamı olduğunu söyleyen kullanıcının olay yaratan paylaşımı

Telefonun şu anki fiyatının 35.399 TL olduğu düşünüldüğünde; asgari ücretle çalışan bir kişinin bu telefonu almak için 8 aydan fazla bir süre çalışması gerekiyor. Ancak kullanıcı İsviçre’de yaşadığını ve bilim insanı olduğunu, 5 günlük maaşıyla bu telefonu alabildiğini söylüyor.

Aslında paylaşımın da gündeme oturmasını sağlayan, kullanıcının bunu ‘5 günlük maaşımla aldım’ demesi oldu çünkü içerisinde bulunduğumuz ekonomik durumda bu durum oldukça zor görünüyor. Bu sebeple de sosyal medyada kullanıcılardan birbirinden eğlenceli ve trajikomik yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları: