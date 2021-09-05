İçinde Yabancı Madde Saptanan Moderna Aşıları Toplatılıyor

Japonya’da, içinde yabancı madde tespit edilen ve iki kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülen Moderna aşısı hakkında geri toplama kararı alındı. Yabancı madde içerenlerle birlikte açılmayan şişelerinde kirlenme tespit edilen Moderna’nın 1.6 milyon dozdan fazla aşısı bu kararla birlikte geri toplatılacak.

COVID-19 pandemisinin seyrini kontrol altına almak ve devamını durdurmak için dünya genelinde başlanan aşı sürecinin ilk günlerinden itibaren çeşitli tartışmalar meydana geldi. Aşı karşıtları aşıların koruyuculuğu ve güvenilirliği konusunda çekimser davranırken, aşıları güvenilir bulan insanlar arasında ise hangi aşının daha koruyucu olduğu yönelik fikir ayrılıkları mevcut. Japonya’da, bu tartışmalara ve fikir ayrılıklarına yeni boyut kazandıracak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Moderna’nın bazı tüplerinde yabancı madde ve kirlenme tespit edilmesinin ardından Japonya Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyondan fazla Moderna aşısının geçici süreliği askıya alındığını açıklamıştı. Japonya, bugün içinde yabancı madde ve şişelerinde kirlenme saptanan Moderna aşılarının toplatılması kararı alındı.

2 kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülüyor:

Japonya’da 30 ve 38 yaşlarındaki iki kişinin, Moderna aşısı olduktan sonra öldüğü bildirildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı, ölen kişilere yapılan aşılarda yabancı maddeye saptanmadığını açıkladı. Bakanlık, ölümlerle Moderna aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu da belirtti. Üretici firma Moderna ve Japonya’daki satıştan sorumlu Takeda, ölümler dolayısıyla bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulma başlatıldığını açıkladı.

Kirlenme saptanan Moderna serisinden yaklaşık 500 bin dozdan fazla uygulandığı biliniyor. Yüzde 93 oranda koruyucu olduğu söylenen Moderna, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.