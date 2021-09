Ida Kasırgası New York'u Vurdu: Görüntüler Korkunç [Video]

ABD'nin doğu yakasını vuran Ida Kasırgası, New York ve New Jersey gibi bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Bölgeden film sahnelerini aratmayan görüntüler gelirken New York'ta OHAL, New Jersey'de ise Acil Durum ilan edildi. Kasırga, ABD'ye korkunç bir bilanço yaratacak gibi görünüyor.

ABD bir süredir hem kasırga hem de orman yangınlarıyla uğraşıyor. Ülkenin belirli bölgelerinde çıkan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamamışken New York ve New Jersey'yi de vuran Ida Kasırgası, hayatı durma noktasına getirmiş durumda. New York'ta OHAL ilan eden yetkililer, can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ida Kasırgası yalnızca New York ve New Jersey'yi değil, Louisiana ve Mississippi'yi de derinden etkiledi. Öyle ki kasırga nedeniyle 1 milyondan fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Yalnızca elektriğin değil, internet ve şebekelerin de çalışamaz hale geldiği ABD'de, bazı yerleşim yerlerine ulaşım da tamamen kesilmiş durumda.

Şu ana dek 2 kişi öldü

Ida Kasırgası, etkili olduğu yerlerde iki kişinin hayatına mal olmuş durumda. Ancak yetkililer, can kaybı sayısının daha fazla olabileceğinden endişeleniyorlar. Zira ulaşılamayan yerleşim yerlerinde nasıl bir tablonun olduğunu kimse bilmiyor. Şu an için "Acil Durum" ilan edilen New Jersey'de de her an OHAL ilan edilebileceği ifade ediliyor.

ABD'yi sarsan kasırga, ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. Özellikle de New York'a odaklanan yetkililer, su baskınlarının yaşandığını ve yaşanmaya da devam edeceğini, bu yüzden can kayıpları olabileceğini söylüyorlar. Öte yandan, kasırganın etkisini gösteren bazı videolar, adeta bir filmmiş gibi görünüyor. Ancak uzmanlar, bu durumu "tarihi bir hava olayı" olarak nitelendirerek, paylaşılan görüntülerin şaka ya da bir film setine ait olmadığının altını çiziyorlar.

İşte New York'tan gelen ve felaket filmlerini andıran bazı görüntüler