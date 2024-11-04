TÜİK bugün ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Bu verilerin paylaşılmasıyla 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre; vatandaşlar, gelecek yıl trafik cezası, vergi ve harç gibi tüm resmî kalemleri yüzde 43,93 zamlı ödeyecekler.
Peki buna göre 2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak? Aşağıdaki tabloyu gördükten sonra trafikte suç işlemeye kesinlikle korkacağınızı söyleyebiliriz.
2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?
|Cezalar
|2024
|2025
|Kırmızı ışıkta geçme
|1.506 TL
|2.168 TL
|Cep telefonu kullanma
|1.506 TL
|2.168 TL
|Hız sınırını %10-30 kadar aşma
|1.506 TL
|2.168 TL
|Hız sınırını %30-%50 kadar aşma
|3.135 TL
|4.516 TL
|Hız sınırını %50'den fazla aşma
|6.439 TL
|9.268 TL
|Drift atma
|32.233 TL
|46.411 TL
|Sahte plaka kullanma
|32.170 TL
|46.326 TL
|Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma
|33.240 TL
|47.876 TL
|Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek
|18.452 TL
|26.550 TL
|Plakasız kullanma
|10.917 TL
|15.709 TL
|Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma)
|6.439 TL
|9.268 TL
|Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)
|12.977 TL
|18.676 TL
|Ehliyetsiz araç kullanma
|12.977 TL
|18.676 TL
|Çakar ya da siren kullanma
|6.439 TL
|9.268 TL
|Emniyet şeridini ihlal etme
|6.439 TL
|9.268 TL
|Plakanın okunurluğunu engelleme
|2.647 TL
|3.812 TL
|Muayenesiz araç kullanma
|1.506 TL
|2.168 TL
|Şerit değiştirme kurallarına uymama
|1.506 TL
|2.168 TL
|Hatalı sollama yapma
|1.506 TL
|2.168 TL
|Engelli yerine park etme
|1.380 TL
|1.987 TL
|Emniyet kemeri takmama
|690 TL
|994 TL
|Takip mesafesine uymama
|690 TL
|994 TL
|Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma
|690 TL
|994 TL
|Yayalara geçiş hakkı vermeme
|690 TL
|994 TL
Yukarıdaki tablonun henüz kesinleşmediğini söyleyelim. Yeniden değerleme oranına ilişkin kararın Resmî Gazete'de yayımlanması ile yukarıdaki tablo, netleşmiş olacak.