2025'te Trafik Cezalarına %43,93 Zam Geliyor! İşte Yeni Yıldaki Trafik Cezaları

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TÜİK, yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak açıkladı. Hâl böyle olunca trafik cezalarına da bu oranda zam gelmiş oldu. İşte 2025 yılı trafik cezası tutarları...

TÜİK bugün ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Bu verilerin paylaşılmasıyla 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre; vatandaşlar, gelecek yıl trafik cezası, vergi ve harç gibi tüm resmî kalemleri yüzde 43,93 zamlı ödeyecekler.

Peki buna göre 2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak? Aşağıdaki tabloyu gördükten sonra trafikte suç işlemeye kesinlikle korkacağınızı söyleyebiliriz.

2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

2025 yılı trafik cezası

Cezalar 2024 2025
Kırmızı ışıkta geçme 1.506 TL 2.168 TL
Cep telefonu kullanma 1.506 TL 2.168 TL
Hız sınırını %10-30 kadar aşma 1.506 TL 2.168 TL
Hız sınırını %30-%50 kadar aşma 3.135 TL 4.516 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşma 6.439 TL 9.268 TL
Drift atma 32.233 TL 46.411 TL
Sahte plaka kullanma 32.170 TL 46.326 TL
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma 33.240 TL 47.876 TL
Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek 18.452 TL 26.550 TL
Plakasız kullanma 10.917 TL 15.709 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.439 TL 9.268 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.977 TL 18.676 TL
Ehliyetsiz araç kullanma 12.977 TL 18.676 TL
Çakar ya da siren kullanma 6.439 TL 9.268 TL
Emniyet şeridini ihlal etme 6.439 TL 9.268 TL
Plakanın okunurluğunu engelleme 2.647 TL 3.812 TL
Muayenesiz araç kullanma 1.506 TL 2.168 TL
Şerit değiştirme kurallarına uymama 1.506 TL 2.168 TL
Hatalı sollama yapma  1.506 TL 2.168 TL
Engelli yerine park etme 1.380 TL 1.987 TL
Emniyet kemeri takmama 690 TL 994 TL
Takip mesafesine uymama 690 TL 994 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma 690 TL 994 TL
Yayalara geçiş hakkı vermeme 690 TL 994 TL

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Yukarıdaki tablonun henüz kesinleşmediğini söyleyelim. Yeniden değerleme oranına ilişkin kararın Resmî Gazete'de yayımlanması ile yukarıdaki tablo, netleşmiş olacak.

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