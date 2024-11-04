TÜİK, yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak açıkladı. Hâl böyle olunca trafik cezalarına da bu oranda zam gelmiş oldu. İşte 2025 yılı trafik cezası tutarları...

TÜİK bugün ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Bu verilerin paylaşılmasıyla 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre; vatandaşlar, gelecek yıl trafik cezası, vergi ve harç gibi tüm resmî kalemleri yüzde 43,93 zamlı ödeyecekler.

Peki buna göre 2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak? Aşağıdaki tabloyu gördükten sonra trafikte suç işlemeye kesinlikle korkacağınızı söyleyebiliriz.

2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

Cezalar 2024 2025 Kırmızı ışıkta geçme 1.506 TL 2.168 TL Cep telefonu kullanma 1.506 TL 2.168 TL Hız sınırını %10-30 kadar aşma 1.506 TL 2.168 TL Hız sınırını %30-%50 kadar aşma 3.135 TL 4.516 TL Hız sınırını %50'den fazla aşma 6.439 TL 9.268 TL Drift atma 32.233 TL 46.411 TL Sahte plaka kullanma 32.170 TL 46.326 TL Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma 33.240 TL 47.876 TL Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek 18.452 TL 26.550 TL Plakasız kullanma 10.917 TL 15.709 TL Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.439 TL 9.268 TL Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.977 TL 18.676 TL Ehliyetsiz araç kullanma 12.977 TL 18.676 TL Çakar ya da siren kullanma 6.439 TL 9.268 TL Emniyet şeridini ihlal etme 6.439 TL 9.268 TL Plakanın okunurluğunu engelleme 2.647 TL 3.812 TL Muayenesiz araç kullanma 1.506 TL 2.168 TL Şerit değiştirme kurallarına uymama 1.506 TL 2.168 TL Hatalı sollama yapma 1.506 TL 2.168 TL Engelli yerine park etme 1.380 TL 1.987 TL Emniyet kemeri takmama 690 TL 994 TL Takip mesafesine uymama 690 TL 994 TL Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma 690 TL 994 TL Yayalara geçiş hakkı vermeme 690 TL 994 TL

Yukarıdaki tablonun henüz kesinleşmediğini söyleyelim. Yeniden değerleme oranına ilişkin kararın Resmî Gazete'de yayımlanması ile yukarıdaki tablo, netleşmiş olacak.