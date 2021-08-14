‘Açık Uygulama Marketi Kanunu’na Karşı Bildiri Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosunda App Store ve Google Play’in mobil uygulama sektöründeki hükmünü azaltacak bir yasa tasarısı sunulmuştu. Google ve Apple tarafından desteklenen bir heyet ise bunun gereksiz ve işlevsiz bir karar olduğu gerekçesiyle meclise bir bildiri gönderdi.

ABD Senatosu’nda yakın zamanda sunulan uygulama dükkanlarına yönelik yasa tasarısı, Apple ve Google’ın bu alandaki hakimiyetini tehdit etmişti. İki şirket, uygulama geliştiricilerinden aldığı yüksek ücretler nedeniyle sunulan tasarıya karşı bir araya geldi.

Yasa tasarısının duyurulmasından kısa bir süre sonra Google ve Apple tarafından finanse edilen bir heyet, tasarıya karşı bir bildiri gönderdi. Bu bildiriye göre söz konusu yasa tasarısı mantıksız, zira bu iki şirket tarafından sağlanan uygulama dükkanları şirketlerin ifadelerine göre kullanıcıların mutlak güvenliğini sağlıyor.

‘Açık Uygulama Marketi Kanunu’ neleri içeriyor?

App Store ve Google Play’de uygulamalarını kullanıcılara sunan uygulama geliştiricileri, bu platformların kazançlarından kestiği ücretlerden bir hayli şikayetçi. Geliştiriciler 100 kazansa 30’unu Apple ve Google’a veriyor. Ayrıca ücretsiz uygulama dükkanlarının duyulmasının önüne de yine bu iki isim geçiyor. ABD senatörleri Richard Blumenthal, Marsha Blackburn ve Amy Klobuchar; bu durumu değiştirmek üzere geçtiğimiz günlerde bir yasa tasarısı hazırladı ve meclise sundu. Tasarıda iki büyük uygulama platformuna bazı kısıtlamalar getirildi.

‘Açık Uygulama Marketi Kanunu’ adındaki tasarı kabul edilirse, Apple ve Google’ın bu alandaki bazı piyasa stratejileri etkisiz hale gelecek. App Store ve Google Play’in uygulama içi satın alımlar üzerindeki etkisi azalacak. Ayrıca iki platformun da üçüncü parti uygulamalara ve farklı uygulama indirme platformlarına izin vermesi gerekecek. Uygulamalarının başka platformlarda daha ucuz olduğunu duyuran geliştiriciler engellenemeyecek.

'Birleşmiş Şirketler' karşı bildiri yayınladı

‘Açık Uygulama Marketi Kanunu’na karşı gelmek için ‘Chamber of Progress’, yani ‘Gelişme Meclisi’ adında bir heyet bir araya getirildi. Apple ve Google’ın destekçileri arasında bulunduğu heyet, toplamda 20 şirket tarafından desteklenmekte. Heyetin görüşü, bu kararın akıllı telefon kullanıcılarının güvenliğini tehdit edeceği ve sağlanan dijital tecrübeyi zayıflatacağı yönünde. Eskiden Google’ın lobiciliğini yapan Chamber of Progress CEO’su Adam Kovacevich senatoda gündeme gelen fikirlerle ilgili düşünceleri ise şu şekilde:

"Meclisin telefonlarını daha aptal hale getirmesi için Washington’da eylem yapan hiçbir tüketici göremiyorum. Ayrıca meclisin şirketler arasındaki milyonlarca dolarlık rekabete maydanoz olmaktan daha önemli işleri olduğunu düşünüyorum.”