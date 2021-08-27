ABD, Dijital Hizmet Vergisi'nin Kaldırılmasını Talep Etti

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Türkiye'de Google, Facebook, Amazon, Netflix, Spotify gibi şirketlerden dijital ortamda sunulan hizmetler için alınan bir vergi türü olan Dijital Hizmetler Vergisi'nin kaldırılmasını istedi.

Türkiye, ülkemizde dijital hizmet vermekte olan şirketlere Dijital Hizmet Vergisi adında bir vergi uyguluyor. Reklam hizmetlerinden görsel ve sesli içeriklerinden satışına kadar dijital dünyadaki her alanı kapsayan bu vergilendirme sistemi nedeniyle şirketlerinden en çok vergi kesilen ülkelerden biri, tahmin edebileceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri.

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerine ev sahipliği yapan ABD, Türkiye'den Dijital Hizmet Vergisi konusunda yeni bir talepte bulundu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşme sağlayan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ABD'ye uygulanan bu verginin kaldırılmasını istedi.

"Dijital Hizmet Vergisinin kaldırılması, ABD için kritik bir öneme sahip"

Konuyla ilgili ilk açıklama, ABD Ticaret Temsilciliği sitesinde yayınlanan bir metinle yapıldı. Hem Muş'un hem de Kai'ın iki ülke arasındaki ticaret ilişkisini güçlendirmek istediğini belirten açıklamada, Türkiye'nin uyguladığı Dijital Hizmet Vergisinin kaldırmasının kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Temsilci Katherine Tai, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin piyasa erişiminin artırılması gibi ortak çıkarların olduğu alanları tartıştı. Bunun yanında Dijital Hizmet Vergisi etrafındaki sorunların çözümü için çok taraflı görüşmelerin en uygun ortamı sağladığını belirtti. Tai, bireysel olarak uygulanan Dijital Hizmet Vergilerinin OECD ve G20'deki süreçlerle bağlantılı olarak kaldırılmasının ABD için kritik bir öneme sahip olduğunu bildirdi."