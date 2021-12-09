IEEE Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen geleneksel Girişimcilik Zirvesi bu yıl 10 - 11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

IEEE Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi bu yıl 10 Aralık 2021 Cuma günü yüz yüze olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde, 11 Aralık Cumartesi günü ise online olarak ieeemcbusb YouTube kanalından üzerinden gerçekleşecek.

Konsept olarak girişimcilik konularını ele alan etkinliğin amacı, ülkemizdeki girişimciliğe meraklı girişimci adaylarını sektörde girişimcilik adına önemli işlere imza atmış kişilerle buluşturup; merak ettikleri soruları sorma fırsatı sunarak yeni fikirler oluşturmalarına ve fikirlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

Pek çok deneyimli girişimci konuk olacak:

Soyer Baş Gym and More, Social Business Global, Teklifimgelsin, E-Ticaret Merkezim, TBS Investment, Abonesepeti, YoutHall, Alkera Bilgi Teknolojileri gibi girişimlerin kurucu ve başkanları iki gün boyunca sunumlar, söyleşiler ve soru-cevap etkinlikleri ile etkinlikte yer alacak.

Katılım belgesi verilecek olan etkinlikte ayrıca katılımcılar için düzenlenen çekilişlere Instagram hesabı üzerinden katılabilir, sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Etkinlik, konuşmacılar ve çekilişler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak Instagram hesabını takip edebilir, buradan ise katılım formunu doldurarak Girişimcilik Zirvesi'nin bir parçası olabilirsiniz.