Kripto paraların dünyası, sunduğu yüksek getiri potansiyeli ve yenilikçi teknolojilerle yatırımcıların ilgisini çekerken, barındırdığı risklerle de öne çıkıyor. Bu içerikte yatırımcılarını yarı yolda bırakarak iflas eden kripto para borsalarını inceleyeceğiz.

Kripto paralar özellikle son yıllarda oldukça ilgi görmeye başladı. Yatırımcıların kripto varlıklara olan artan ilgisi de doğal olarak birçok yerli ve yabancı borsanın pastadan pay almak üzere faaliyete geçmesine sebep oldu.

Ancak bu süreçte bazı kripto para borsaları büyük başarılar elde etmeyi başarırken, bazıları ise dramatik çöküşlerle iflas etti.

Dünyadan örneklerle başlayalım. Japonya merkezli Mt. Gox 2014 yılında iflas etti.

Kuruluşunun ardından kripto para dünyasının en büyük borsalarından biri olmayı başaran Mt. Gox, 850,000 Bitcoin'in kaybolmasıyla sarsıcı bir şekilde iflas etti.

Bu kayıp, o kadar büyüktü ki o dönemde dolaşımdaki tüm Bitcoin'lerin %7'sine tekabül ediyordu.

BTC-e isimli borsaysa Mt. Gox’tan çalınan kripto paraları akladığı gerekçesiyle kapatıldı.

2017 yılında Amerika hükümeti tarafından kara para aklama suçlamasıyla kapatılan borsanın kurucusu Alexander Vinnik, 4 milyar dolarlık Bitcoin'in aklanmasından sorumlu tutuldu.

Yeni Zelanda merkezli Cryptopia, 2019 yılında uğradığı siber saldırı sonucunda iflas etti.

Uğradığı siber saldırı sonucunda milyonlarca dolarlık kripto para kaybeden borsa iflas etmek zorunda kaldı.

Saldırıda 16 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı biliniyor.

Kanada'nın en büyük borsalarından QuadrigaCX, 2019 yılında iflas etti.

Kurucusu Gerald Cotten'in ani ölünün ardından ortadan kaybolan 190 milyon dolar değerindeki kripto para kayboldu.

Bu durumun sebebininse Cotten’in tüm dijital anahtarları kişisel olarak yönetiyor olması olarak gösteriliyor.

Borsanın mali yapısının yetersiz olduğu ve kötü yönetildiğinin de ortaya çıkmasıyla bu kriz atlatılamadı ve borsa iflas etti.

Ülkemizden örneklerle devam edelim. Thodex, kurucusunun yurt dışına kaçmasıyla büyük bir skandala imza atmıştı.

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından biri olmayı hedefleyen ve birçok ünlü isimle reklamlar yapan Thodex, 2021 yılında kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarının fonlarıyla yurt dışına kaçmasıyla yatırımcılarını şoke etmişti.

Türkiye merkezli VeBitcoin’de olaylı bir biçimde kapanarak yatırımcılarını yarı yolda bırakmıştı.

2021 yılında faaliyetlerini durduran ve hakkında oldukça ciddi iddialar olan Vebitcoin, mali sorunlar ve yasal düzenlemelere uyum sağlama zorlukları nedeniyle iflas etti.

Bu durum, birçok yatırımcının mağdur olmasına neden oldu.

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