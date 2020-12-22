Eşleri Ölen İki Penguenin Fotoğrafı, Yılın Fotoğrafı Seçildi

2020'nin hissettirdiği tüm kötü hisleri birkaç saniyeliğine de olsa unutmak ve huzurla dolmak ister misiniz? Eşlerini kaybetmiş iki penguenin birbirlerini teselli ettikleri, yürek ısıtan bir fotoğraf yılın fotoğrafı seçildi.

2020, tüm dünya için oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Kapımıza dayanan iklim krizi, beraberinde gelen büyük orman yangınları, depremler, küresel bir salgın ve üzücü kayıplarla dolu bu garip yılın geride kalmasına artık günler kaldı. Önümüzde bizi bekleyen yeni yıldan tek beklentimiz ise sağlık ve bolca huzur.

2020'nin sonuna yaklaşmışken size bu yıl nasıl zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın yanınızda biri oldukça ayakta kalabileceğinizi hatırlatan bir haber getirdik. Eşlerini kaybetmiş ve birbirini teselli eden iki penguenin fotoğrafı, 2020'nin fotoğrafı seçildi. Fotoğraf, Oceanographic Magazine tarafından düzenlenen Ocean Photograph Awards 2020'de 'Community Choice Award' ödülünü, beraberinde aday olduğu dört fotoğrafı geride bırakarak kazandı.

Fotoğrafın sunduğu görsel keyif kadar etkileyici bir de hikayesi var:

Fotoğraftaki penguenlerin hikayesi ise oldukça etkileyici. Biri yaşlı bir dişi, diğeri genç bir erkek olan bu iki penguen de eşlerini kaybetmiş ve o zamandan beri acılarını saatlerce yan yana Melbourne'ün ışıklarını seyredip birbirlerini teselli ederek paylaşıyor. Penguenlerin tek eşli canlılar olduğu biliniyor ve pek çok penguen türü yüzde 80, yüzde 90 oranla ömürlerinin büyük çoğunluğunu tek bir partner ile geçiriyor. Bu bilgiyle birlikte fotoğrafı hikayesini bir kez daha düşününce, oldukça dokunaklı olduğunu söylemek mümkün.

Fotoğrafı çeken sanatçı Tobias Baumgaertner, bu görüntüyü yakalayabilmek için penguenlerle üç gün geçirmiş ve tam da bu anı yakalamak çok da kolay olmamış. Yine de üç gün boyunca penguenlerle vakit geçirmek ve böylesine etkileyici hikayesi olan bir fotoğraf yakalamak, her insanın sahip olmak isteyeceği türden bir anı.

Bu iki sevimli penguenin kısa bir de videosu var: