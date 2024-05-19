Tren raylarının standart bir şekilde 143,5 cm olmasının sebebi ne? Neden 145-150 değil de özellikle 143,5 cm?

Tren raylarının dünyanın çoğu yerinde uzaklığı, 4 fit ve 8.5 inç. Yani 143,5 cm. Peki neden yuvarlamamışlar da böyle küsuratlı bir sayı seçmişler?

Hazırsanız tren rayları arasındaki mesafenin Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan geçmişine doğru bir yolculuğa çıkalım!

Trenden önce, atlar vardı.

Demir yolları inşa edilmeden önce atlı arabalar kullanıyordu. Bu arabalar, birbirine ve arabaya bağlanmış atlardan oluşuyordu. Çekilen arabanın tekerlekleri ise yan yana duran 2 atın ayaklarının ortasından 90 derece kesen bir doğru üzerindeydi çünkü aks sistemi ancak bu şekilde doğru çalışabiliyordu.

İşte bu bahsedilen çekme yönteminin tam olarak doğru bir şekilde uygulanabilmesi için at arabasındaki iki tekerleğin arasındaki mesafenin 143,5 cm olması gerekiyordu.

Tren yolları inşa edilmeye başlandığında, aynı genişlik korundu.

Amerika kıtası keşfedilip demir yolları ulaşımının temelleri atıldığında, modern hızdaki ilk tren İngiltere’de yapıldı ve mühendisi George Stephenson, referans olarak at arabalarını kullandı.

19. yüzyılın ortalarına ise demir yolu ağlarının genişlemesiyle standart bir ray açıklığına ihtiyaç duyuldu. Farklı ray mesafeleri, farklı bölgeler arasında yük ve yolcu taşımacılığında problemlere yol açtığından 143,5 cm uluslararası bir standart olarak benimsendi ve günümüze kadar böyle geldi.

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