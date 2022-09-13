Pilleri Neden Zıt Yönlerde Yerleştirmemiz Gerekir?

Pilin çıkıntılı tarafını (+) işaretiyle, düz tarafını ise (-) işaretiyle titizlikle eşleştiririz. Bunu yapmak elbette zor bir işlem değildir ancak neden aynı yönlere değil de zıt yönlere bakmak zorundadırlar?

Cevaba geçmeden önce hızlıca pilin aslında ne olduğuna değinelim. Pilde kimyasal enerji depolanır ve bu da elektriksel bir forma dönüştürülür.

Piller, bir veya daha çok elektrokimyasal hücre, akış hücreleri veya yakıt hücreleri gibi elektrokimyasal aygıtlardan oluşur. Harici bağlantılar sayesinde elektronik cihazlara güç vermesi sağlanır.

Pillerin tarihi çok eskilere dayanır.

Bağdat pili

Fotoğrafta gördüğünüz Bağdat pili, bilinen en eski insan yapımı pil sanılsa da bu iddia spekülatiftir. MÖ 250-MS 640 yılları arasında kullanıldığı tahmin edilen bu kil çömleğin içinde bakır bir silindir ve bu silindir içerisine sabitlenmiş bir demir çubuk bulunğu için antik çağlara ait bir "voltaik pil" sanıldı ancak bu iddialar sahte bilim ürünü olarak ele alınıyor. 2003 yılında Amerika'nın Irak işgali sonrasında Irak Ulusal Müzesi yağmalanınca Bağdat pili kayıplara karıştı.

"Voltaik pil" demişken; pillerin modern anlamda gelişimi 1800 yılında İtalyan fizikçi Alessandro Volta sayesinde gerçekleşti.

Voltaik pil

Voltaik pil ile gerçekleşen bu devrim sayesinde piller geniş bir alana yayıldı. Elektromotor gücün veya gerilimin birimine volt denilmesinin sebebi Volta'nın yaptığı çalışmalardır. Volta'nın çalışmaları ise Luigi Galvani'nin çalışmalarına dayanır.

Asıl sorumuzun cevabına gelecek olursak;

Pille çalışan bir cihazı ele alalım, bunun çalışması için 3V gerektiği için her biri 1.5V olan iki adet AA pile ihtiyaç vardır. Bu iki pilden 3V alabilmek için bunların seri olarak bağlanması gerekir çünkü akım bu sayede akabilir.

Peki nedir seri olarak bağlamak?

Peşi sıra bağlamak diyebiliriz. Nasıl ki bir el fenerine arka arkaya pil yerleştiriyorsak, yani + ve - uçlar birbirine değiyorsa yan yana yerleştirilen pillerin bu uçlarının birbirine olabildiğince yakın olması gerekir.

Bu görselde de gördüğünüz üzere eğer aynı uçlar aynı yere baksaydı fazladan kabloya ihtiyaç duyulurdu.

Bu da ekstra malzeme ve iş gücü olduğu için mantıken en tasarruflu ve pratik yöntem tercih edilir. Bir ürün tasarlarken her milimetrenin dikkate alınması gerekir, fazladan bir telin dahil edilmesi bile israf olarak görülür ve üretim maliyetine yük olur. Toplam hacim açısından en verimli tasarımdır.

Bu nedenle iki farklı ucun temas etmesi için bu kontaklar kullanılır:

Aslında en mantıklı tasarım, görseldeki bu pil çeşididir ancak dünya çapında diğerleri daha yaygın olduğu için pazarda söz sahibi olamamıştır.

Kaynaklar: Science ABC, Vikipedi, Vikipedi 2, Vikipedi 3