İlaç Şirketi Sahibi Aileye 6 Milyar Dolar Tazminat Cezası

ABD'de 500'den fazla insanın ölümüne yol açan 'OxyContin' ilacını üreten firmanın ailesi, 6 milyar dolarlık tazminat ödemek üzere anlaştı. Aile, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu da açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, son bir yılı aşkın süredir ‘OxyContin’ isimli ilaçla büyük bir mücadele içindeydi. Ciddi derecede bağımlılık yapabilen, genellikle ameliyat sonrasında verilen bu ultra güçlü ağrı kesici, ülkede opioid (morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler) bağımlılığına neden olmuş ve 500’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Bu ilacın üreticilerinden birisi olan ve iflas eden Purdue Pharma’nın sahibi Sackler ailesi üyeleri, ilacın zararları nedeniyle açılan tazminat davasında ödenecek ceza üzerinde anlama sağladı. Anlaşmaya göre, ilacın yarattığı toplumsal kriz nedeniyle 10 milyar doları bulabilecek tazminat bedelinin 6 milyar dolarlık kısmı ailenin payı olarak belirlendi.

Aile, pişmanlık duyduğunu açıkladı:

Bununla birlikte anlaşma, Sackler ailesinden davalar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan firmanın kontrolünden vazgeçmesini de talep etti. Anlaşmaya varılması üzerine aileden de bir açıklama geldi. Paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aile, her bakımdan yasalara uygun davranmış olsa da, kronik ağrı çeken insanlara yardım etmeye devam eden reçeteli bir ilaç olan OxyContin'in beklenmedik bir şekilde çok fazla aileye ve topluluğa keder ve kayıp getiren bir opioid krizinin parçası haline gelmesinden içtenlikle pişmanlık duyuyorlar.”

Purdue Pharma’nın yanı sıra Johnson and Johnson ve üç ana dağıtıcı firma, 25 Şubat günü opioid bağımlılığı nedeniyle ülke genelinde açılan davalar neticesinde toplam 26 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.