İsveç'te test edilen elektrikli Range Rover, casus kameralara yakalandı. Paylaşılan görüntüler, aracın ihtişamlı tasarımını gözler önüne seriyor.

İngiltere'nin Türkiye'de de çok sevilen lüks otomobil üreticilerinden Land Rover, bir süredir Range Rover'ın elektrikli versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sadece birkaç ay sonra lansman yapması planlanan otomobil, ilk elektrikli Range Rover olarak tarihe geçecek.

Range Rover hayranlarının heyecanlı bekleyişleri devam ederken, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsveç'te test edilen elektrikli Range Rover, casus kameralara yakalandı. Hâl böyle olunca aracın tasarımıyla ilgili oldukça net görüntüler ortaya çıkmış oldu.

İlk elektrikli Range Rover işte böyle görünecek

Range Rover'ın elektrikli versiyonu, markanın ruhunu doğrudan yansıtacak gibi görünüyor. Zira casus kameralara yakalanan otomobil, dışarıdan bakıldığında sıradan bir Range Rover gibi görünecek. Ancak bu lüks SUV'un sunacağı konfor, şirketin açıklamasına göre eşsiz seviyede olacak.

Elektrikli Range Rover ile ilgili daha önce yapılan açıklamalar, bu lüks SUV'da gelişmiş teknolojiler bulunacağını ortaya koydu. "ThermAssist" isimli bir teknoloji, bu SUV'un ısıtmak için harcayacağı enerjiyi yüzde 40 düşürecek. Ayrıca bu teknoloji, soğuk havalarda düşen menzil için de önemli bir optimizasyon sunacak.

Range Rover'ın elektrikli versiyonu hem arazi hem de şehir içi kullanıma uygun olacak. Tek pedallı sürüş sistemi ile değiştirilebilir çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi gibi yeni nesil özellikler, elektrikli Range Rover'da tüketicileri bekliyor olacak.