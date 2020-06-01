Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (Skoltech) araştırmacılar, ilk kez altıgen şeklinde tuz, ya da diğer bir deyişle sodyum klorür (NaCl) molekülünü oluşturmayı başardılar. Yeni keşfin, radar cihazlarından elektrikli arabalara kadar birçok alanı ilgilendirdiği belirtiliyor.

The Journal of Physical Chemistry Letters’ta yayımlanan araştırmada bilim insanları, bir elmas katmanının üzerinde altıgen tuzdan oluşan ince bir tabaka oluşturmayı başardılar. Söz konusu kimyasal tepkimeyi önceden yaptıkları simülasyonlar aracılığıyla tahmin eden ekip, bunun pek çok alanı yakından ilgilendiren çok önemli bir bilimsel keşif olduğunu söylüyor.

Söz konusu çalışma, bilim insanlarının sıra dışı kristal yapılarla 2D malzemeler sentezleyebildikleri bir dizi keşfin sonuncusunu temsil ediyor. Araştırmaya göre bu iki boyutla sınırlı yapı, yeni ve egzotik yapıların oluşmasını sağlayan ana faktör konumunda.

Araştırma hakkında konuşan Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (Skoltech) bilim insanı Kseniya Tikhomirova, “Başlangıçta, sadece sodyum klorür (NaCl) ile farklı bileşenlerin etkileşime girdiklerinde yeni 2D yapıların oluşabileceği hipotezi hakkında bir hesaplama çalışması yapmaya karar verdik. Gerçekten çok ilginç sonuçlar elde ettik ve bir elmas katmanının üzerinde altıgen tuzdan oluşan ince bir tabaka oluşacağını öngördük” dedi.

Kimyasal elementlere dayanan düşük enerjili kristal yapıların oluşumunu simüle etmek için USPEX adlı özel bir algoritma kullanan Tikhomirova ve meslektaşları, heyecan yaratan bu hipotezi kanıtlamak amacıyla sadece 6 nanometre kalınlığında ortalama bir altıgen NaCl tabakası oluşturmak için bir dizi yüksek basınçlı deney gerçekleştirildi.

Altıgen formundaki tuzun, elektrikli araçlar ve telekomünikasyon cihazları da dahil olmak yüksek güçteki çeşitli elektronik aletlerde kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu cihazlara yerleştirilen Field Effect Transistor (Alan Etkili Transistör) bileşeninin altıgen NaCl ile daha stabilize ve etkili olacak şekilde iyileştirilebileceğini düşünüyor.

Şu anda elektrikliği en iyi ileten malzemenin grafen olduğu biliniyor, ancak bilim insanları tarafından yapılacak yeni araştırmalar, elektrik iletimi sağlayan daha ince ve hafif malzemelerin açığa çıkabileceğini gösteriyor.