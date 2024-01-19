İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uzaya Fırlatıldı!

Fırlatma, başarıyla gerçekleşmiş olsa da Alper Gezeravcı'nın yolculuğu henüz tamamlanmış değil. Falcon 9 roketiyle birlikte fırlatılan astronotlar, önümüzdeki 36 saat boyunca Crew Dragon kapsülüyle yörüngede dönmeye devam edecekler.
Önümüzdeki bir buçuk gün boyunca her 90 dakikada 1 gün doğumu ve gün batımı yaşayacak olan astronotlar, nihayetinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanacak ve 2 hafta boyunca uzayda çeşitli görevler gerçekleştirecekler. Görevde Gezeravcı'ya ek olarak ABD ve İspanya vatandaşı Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
Yörüngeye ulaşan Alper Gezeravcı ve diğer astronotların tüm fırlatılış yayınını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Ax-3'ün fırlatılış anı:
Falcon 9 roketinin ilk aşamasının tekrar yere inişi
Mürettebatın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün Falcon 9'un ikinci aşamasından ayrıldığı an
Alper Gezeravcı'nın görev boyunca ne yapacağını merak ediyorsanız:
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