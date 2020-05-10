IMAX Nedir? Sıradan Sinemadan Ne Farkı Var?

Sinema sektöründeki en son yeniliklerden birsi olan IMAX, seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlıyor. Bugüne kadar gittiğimiz sinema ve salonlardan daha farklı bir düzene ve teknolojiye sahip olan IMAX nedir, diğer sinemalardan farkı nedir sizler için anlattık.

Sinema ve dizi izleme alışkanlıklarımız değişti. Artık özel biletlerle belirli saatlerde salonlara gitmiyoruz. Ancak salonlarda hala bizi cezbeden IMAX teknolojisi gibi avantajlar var. IMAX'in film dünyasına getirilen yeniliklerden biri ve seyircide yarattığı gerçeklik hissiyatı sayesinde bazı sinema severlerin vazgeçilmezi.

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz, sinema salonlarında adına özel salonlar açılan Imax teknolojisi nedir, bugüne kadar gittiğimiz sinemalardan ne farkı var sizler için detaylıca anlattık.

IMAX nedir?

IMAX, “maximum image”, yani ulaşılabilecek maksimum görüntü kelimelerinin bir nevi kısaltmasıdır. Kanada’lı bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilen IMAX, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimine denir. Imax, gerçeğe en yakın 3 boyutlu görüntüleriyle birlikte iki ayrı projeksiyon cihazı, lazer ses sistemi ve IMAX'e özel salon düzeni ile izleyiciye maksimum kalitede görüntü sunar.

Imax’te amaç, görüntüyü normal sinema perdelerinden daha geniş bir perdeye yansıtarak ve son derece gerçekçi ses sisteminden de yararlanarak izleyiciye sanki filmin içerisindeymiş gibi izlenim vermektir.

IMAX'in sıradan sinemalardan ne farkı var?

IMAX teknolojisi, perde boyutlarından ses sistemine, filmin çekildiği kameradan sinema koltuklarına kadar değişiklik göstermektedir. Yani izleyiciye gerçekçi bir ortam sunabilmek için geleneksel sinema sistemlerinden vazgeçilip, tamamen farklı bir teknolojiye yönelme söz konusu. IMAX'i sıradan sinemalardan ayıran özelliklere gelin birlikte bakalım.

Farklı sinema koltukları

IMAX teknolojisine sahip sinema salonlarında koltuklar normal sinema koltuklarına göre biraz daha farklılık gösteriyor. Normal koltuklardan daha dik açılı olan Imax koltukları sayesinde izleyicilerden bazıları yaptıkları açıklamada filmi sinema salonundan çok sanki kendi evlerinde izliyormuş gibi rahat hissettiklerini belirtmiş.

Bir başka farklı özellik salondaki bütün koltukların yarım daire şeklinde konumlandırılması. Bu özellik sayesinde izleyici perdeye daha hakim oluyor ve çevresel görüş açısı maksimum seviyeye çıkartılıyor.

Devasa boyutta sinema perdesi

IMAX sinema perdeleri, normal sinema perdelerine göre %110 daha büyük. Perdenin bu derece devasa olmasının başlıca sebeplerinden biri, izleyiciye maksimum açıda görüntü sunarak daha fazla gerçeklik hissiyatı yaratmak.

IMAX salonlarında verilen görüntüler, perdenin dışına taşarak izleyiciye daha gerçekçi bir hissiyat sunar. Yani görüntüyü tek bir odağa kilitlemek yerine perdenin her yerine dağıtarak izleyiciyi sanki sinema salonunda değil, filmin içerisindeymiş gibi hissettirmeye çalışır.

Eğer IMAX teknolojisiyle çekilmiş bir filmi izlemeye kalkarsanız, filmde gördüğünüz bütün nesnelere odaklanabilmek için sadece gözlerinizi oynatmak yeterli kalmayacak, görüntüyü kafanızla da takip etmek zorunda kalacaksınız. Eğer mükemmeliyetçi birisi iseniz ve filmdeki her şeyi görmek istiyorsanız, IMAX teknolojisindeki bir filmin sonunda boynunuza kramp girmesi gayet olası.

Farklı film formatı

Perdesinden çekim kameralarına kadar farklı teknolojiye sahip Imax’in film formatının da farklı olması hiç şaşırtıcı değil. Normal film formatları, 35 ve 70 mm arasında çekiliyor ve film sırasında dikey olarak yansıtılıyor. Yukarıda verdiğimiz görselden de anlaşılacağı üzere normal film formatlarında bant delikleri görüntünün sağ ve sol kısmında bulunuyor.

IMAX film formatının boyutları da 70 mm ancak diğerlerinden farklı olarak Imax görünütüsü dikey yerine yatay olarak yansıtılıyor ve bant delikleri görüntünün aşağı ve yukarı tarafına konumlandırılmış durumda.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz IMAX teknolojisindeki format, aslında ekrana 12K kalitesinde görüntü yansıtıyor ancak ne yazık ki bu kalite henüz herhangi bir insanın çıplak gözle ayırt edebileceği bir kalite değil. IMAX, daha yüksek çözünürlük ve daha belirgin kontrast için sinema salonlarında iki adet 2K projektör veya iki adet 4K projektör seçeneği sunmakta.

Geliştirilmiş ses kalitesi

IMAX, geliştirilmiş ses sistemi sayesinde sinema salonlarında sesin homojen bir şekilde ulaşmadığı hiçbir nokta olmadığını söylüyor. Sese görüntü kadar önem veren Imax teknolojisi, devasa perdeden gelen görüntüye ek olarak son derece gerçekçi bir ses deneyimi sunduğunu iddia ediyor.

IMAX teknolojisinde kullanılan ses sistemlerine baktığımızda, normal sinemalarda da kullanılan Dolby Digital ve DTS ses sistemine benzer bir sistem kullanıldığını görüyoruz. İzleyicilerin çoğu, Imax sinema salonlarında işittikleri sesin son derece gerçekçi ve eşsiz olduğunu, özellikle silah, bomba gibi patlama seslerinin gerçekten de etkileyici olduğunu belirtmiş.

Imax gerçekten de gerekli mi?

Öncelikle IMAX'in ülkemizde çok yaygın olmadığını, Türkiye’de sadece belirli başlı sinema salonlarının Imax teknolojisine sahip olduğunu söylemekte fayda var. İzleyiciye sunulan kalitenin maksimum seviyede olmasından dolayı, dünyanın neresine giderseniz gidin IMAX film bileti almak istediğinizde normal bilet fiyatının en az iki katını vermeniz gerekiyor. Hal böyle olunca IMAX, hayranlarının cüzdanlarını biraz zorluyor.

IMAX film hakkınızı, mutlaka Imax teknolojisiyle çekilmiş filmlere ayırmanızı öneririz. Yani normal kameralarla çekilip, daha sonra IMAX'e optimize edilen bir filmi IMAX salonlarında izlemenize hiç gerek yok. IMAX filmlerinden maksimum seviyede verim alabilmek için IMAX salonlarında mutlaka IMAX teknolojisiyle ve özel kameralarla çekilmiş filmleri izlemeniz gerekiyor.