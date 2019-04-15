İngiliz halkının Indie ismiyle yakından tanıdığı haber kaynağı Independent, Türkçe yayınlarına internet üzerinden başladı.

Rus iş insanı Alexander Lebedev'e ait olan İngiltere merkezli gazete Independent, bugün itibarı ile Türkçe yayın hayatına başladı. Twitter üzerinden yapılan bir duyuruyla yayın hayatına başlayan Independent Türkçe, atılan tweetlerde "Doğru, Özgün ve Saygın..." ve "Sizin Dilinizden Konuşuyor" ifadelerine yer verdi.

Independent'in Türkiye Genel Koordinatörlüğünü Muhammed Zahid Gül yapacak. Medya sektörünün deneyimli bir ismi ve aynı zamanda da akademisyon olan Gül, uluslararası sempozyumlarda da yaptığı konuşmalarla biliniyor. Televizyon programlarında bir dönem sıkça karşılaştığımız Nevzat Çiçek ise genel yayın yönetmeni olarak görevlendirildi.

Independent Türkçe'nin tüm yayın hakları ise Media Arabia'ya ait. Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu geçtiğimiz yıl yaptığı lisans anlaşması sonucunda dört farklı dilde, internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapılacağını bildirmişti.