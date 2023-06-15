Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir liste hazırladık. Listemizde farklı türlerden onlarca kitap var ve hepsinin ortak noktası, indirimde olmaları!
Haftalık olarak güncellenecek bu listede bu hafta Amazon Prime 5 Al 4 Öde ve 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde %10 indirim fırsatıyla satışta olan kitaplar var.
İndirimdeyken sepetinize eklemek isteyeceğiniz, farklı türlerden kitap tavsiyeleri
Türk ve Dünya klasikleri & modern klasikler
Bu kategoride yer alan kitapların tamamı, okumayanlarımızın bile adını mutlaka duymuş olduğu; Türk ve Dünya klasikleri arasına girmiş ya da modern klasikler olarak adını yazdırmış kitaplardan oluşuyor. Listede yer alan kitaplar arasından okumadıklarınız varsa, hazır indirimdeyken alıp okuma listenize eklemenizi tavsiye ederim.
- John Steinbeck - Gazap Üzümleri
- John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar
- Hüseyin Rahmi Gürpınar - Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç
- Jack London - Demir Ökçe
- Dostoyevski - Budala
- Haruki Murakami - Sahilde Kafka
- Filibeli Ahmet Hilmi - A’mak-ı Hayal
- Alexandre Dumas - Monte Cristo Kontu
- Sally Rooney - Normal İnsanlar
- Victor Hugo - Sefiller
- Mine Söğüt - Deli Kadın Hikâyeleri
- Sema Kaygusuz - Barbarın Kahkahası
- Bilge Karasu - Gece
Bilim ve teknoloji kitapları
Bilime ve teknolojiye dair ufuk genişleten bilgilere ulaşabileceğiniz; bu alanlarda kültürünüzü katlayacak kitaplar arıyorsanız, aşağıdaki liste tam da size göre. Listede evrenden insan biyolojisine, oyun yapımından beynimizin gizemlerine farklı konuları ele alan kitaplar var.
- A. M. Celal Şengör - Bilimin Büyüsü
- David Eagleman - Beyin: Senin Hikayen
- Jason Schreier - Reset At: Video Oyun Sektöründeki Çöküş ve Toparlanmalar
Bilim kurgu, fantasik, distopya
Bilim kurgu romanları, fantastik eserler ve distopya klasikleri... Listenin bu kısmında yer alan tüm kitaplar, türlerinin en iyileri arasında. Pek çok yazarın kitaplarına ulaşabileceğiniz liste; bilim kurgu, distopya ve fantastik edebiyat severlerin mutlaka göz atması gereken türden.
- William Golding - Sineklerin Tanrısı
- Leonid Andreyev - Şeytan'ın Günlüğü
- Jules Verne - Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
- Matt Haig - Zamanı Durdurmanın Yolları
- Charlotte Perkins Gilman - Kadınlar Ülkesi
- Matt Haig - İnsanlar
- Frank Herbert - Dune
- Karin Boye - Kallokain
- Aleksandr Belyaev - Su Adamı
- Pierre Boulle - Maymunlar Gezegeni
Korku, gerilim, polisiye
Edebi türler arasında en çok hayranı olan türlerden bazıları kesinlikle korku, gerilim ve polisiye. Listemizin bu köşesinde tüm duyularınızı tetikleyecek korku hikayelerine, içinde kaybolacağınız gizem dolu kitaplara ve suçların izini sürerken saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacağınız polisiye romanlara yer verdik.
- Şiro Hamao - Şeytanın Çırağı
- Sir Arthur Conan Doyle - Korku Vadisi
- Jo Nesbo - Yarasa
- Maurice Leblanc - Arsen Lüpen: Altın Üçgen
- Richard Osman - Perşembe Günü Cinayet Kulübü
- Julia Phillips - Kamçatka’da Bir Kayıp Vakası
Felsefe, psikoloji, tarih
İçinde yaşadığımız dünyayı, geçmişimizi ve geleceğimizi daha iyi anlamak; insan psikolojisini daha kapsamlı değerlendirebilmek isteyenler için felsefe, psikoloji ve tarih kategorilerinden öne çıkan indirimli kitaplar.
- Adam Phillips - İlgi Arayışı
- A. M. Celal Şengör - Aptalı Tanımak
- Halil İnalcık - Devlet-i Aliyye - I: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar
- Halil İnalcık - Atatürk ve Demokratik Türkiye
- Rollo May - Yaratma Cesareti
- David Hume - İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
- Byung Chul Han - Palyatif Toplum: Günümüzde Acı
- Jules Payot - İrade Eğitimi
- A. M. Celal Şengör - Hasan-Ali Yücel ve Türk Aydınlanması
- Şermin Yaşar & İlber Ortaylı - Cumhuriyet'in İlk Sabahı
- Muazzez İlmiye Çığ - Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?
Faydalı bilgiler & başvuru kitapları
Herhangi bir konu hakkında giriş seviyesinde bilgi edinip kendini geliştirmek isteyenler için bu listede farklı konulara yönelik faydalı bilgi ve başvuru kitaplarına yer verdik.
- Philip A. Fisher - Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar
- Benjamin Graham - Akıllı Yatırımcı
- Mahfi Eğilmez - Örneklerle Kolay Ekonomi
- Terry Eagleton - Edebiyat Nasıl Okunur?
Biyografi ve anılar
Hikayeleriyle geçmişe ve geleceğe ışık tutan karakterlere, tarihi olaylara ve anılara ilginiz varsa, bu listede yer alan kitaplara göz atmak isteyebilirsiniz.
- Carl Gustav Jung - Anılar, Düşler, Düşünceler
- Sabahattin Ali - Hep Genç Kalacağım
- Muzaffer Buyrukçu - Dillerinde Dünya
- Gabriel Garcia Marquez - Anlatmak İçin Yaşamak
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