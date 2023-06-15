Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz, indirime girmişken kaçırmadan alabileceğiniz onlarca kitap tavsiyesi bu listede.

Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir liste hazırladık. Listemizde farklı türlerden onlarca kitap var ve hepsinin ortak noktası, indirimde olmaları!

Haftalık olarak güncellenecek bu listede bu hafta Amazon Prime 5 Al 4 Öde ve 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde %10 indirim fırsatıyla satışta olan kitaplar var.

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İndirimdeyken sepetinize eklemek isteyeceğiniz, farklı türlerden kitap tavsiyeleri

Türk ve Dünya klasikleri & modern klasikler

Bu kategoride yer alan kitapların tamamı, okumayanlarımızın bile adını mutlaka duymuş olduğu; Türk ve Dünya klasikleri arasına girmiş ya da modern klasikler olarak adını yazdırmış kitaplardan oluşuyor. Listede yer alan kitaplar arasından okumadıklarınız varsa, hazır indirimdeyken alıp okuma listenize eklemenizi tavsiye ederim.

Bilim ve teknoloji kitapları

Bilime ve teknolojiye dair ufuk genişleten bilgilere ulaşabileceğiniz; bu alanlarda kültürünüzü katlayacak kitaplar arıyorsanız, aşağıdaki liste tam da size göre. Listede evrenden insan biyolojisine, oyun yapımından beynimizin gizemlerine farklı konuları ele alan kitaplar var.

Bilim kurgu, fantasik, distopya

Bilim kurgu romanları, fantastik eserler ve distopya klasikleri... Listenin bu kısmında yer alan tüm kitaplar, türlerinin en iyileri arasında. Pek çok yazarın kitaplarına ulaşabileceğiniz liste; bilim kurgu, distopya ve fantastik edebiyat severlerin mutlaka göz atması gereken türden.

Korku, gerilim, polisiye

Edebi türler arasında en çok hayranı olan türlerden bazıları kesinlikle korku, gerilim ve polisiye. Listemizin bu köşesinde tüm duyularınızı tetikleyecek korku hikayelerine, içinde kaybolacağınız gizem dolu kitaplara ve suçların izini sürerken saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacağınız polisiye romanlara yer verdik.

Felsefe, psikoloji, tarih

İçinde yaşadığımız dünyayı, geçmişimizi ve geleceğimizi daha iyi anlamak; insan psikolojisini daha kapsamlı değerlendirebilmek isteyenler için felsefe, psikoloji ve tarih kategorilerinden öne çıkan indirimli kitaplar.

Faydalı bilgiler & başvuru kitapları

Herhangi bir konu hakkında giriş seviyesinde bilgi edinip kendini geliştirmek isteyenler için bu listede farklı konulara yönelik faydalı bilgi ve başvuru kitaplarına yer verdik.

Biyografi ve anılar

Hikayeleriyle geçmişe ve geleceğe ışık tutan karakterlere, tarihi olaylara ve anılara ilginiz varsa, bu listede yer alan kitaplara göz atmak isteyebilirsiniz.

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