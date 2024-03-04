Tarih öncesinden gelen bir hikâye kitabı misali, insanlığın geçmişini, inançlarını ve geleneklerini bizlere anlatan mitoloji, her kültürüm kendi dokusuyla bezenerek eşsiz bir öykü ortaya çıkartıyor. Tanrılar, kahramanlar, aşklar, entrikalar... Yunan mitolojisinin kapılarıysa adeta büyülü bir dünyaya açılıyor.

Yunan mitolojisi kitapları, bizlere Antik Yunan’ın entrikalarla dolu heyecanlı ve etkileyici dünyasına adım atmamız için büyülü bir kapı açıyor.

“Yunan mitolojisi kitaplarından hangilerini okuyayım?” diye düşünerek bu büyülü dünyaya bir adım atmak istiyorsanız hazırladığımız bu liste tam size göre.

Muhakkak okunması gereken Yunan mitolojisi kitapları:

Yunan mitolojisinin dünyasına adım atmadan önce bu konu hakkında genel hatlarıyla bilgi edinmek isteyenler için, bu eser başlangıç seviyesinde bir rehber niteliğinde olabilir.

Truva Savaşı, Perseus’un Medusa’yı öldürüşü, Oedipus’un bir kehanetten kaçışı gibi ilgi çekici ve klasik mitolojik hikayeleri okuyucuya sunan bu eseri okuduktan sonra Yunan mitolojisine yönelik bir temel atmış olacaksınız.

Ek olarak, Eski Yunan ve Roma mitolojisine yönelik bazı klasik çağ yazarları ve eserleri hakkında da bilgilere de yer veriliyor.

Yani, “Mitolojiye dair hiçbir şey bilmiyorum” diyerek nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız. Önceliğiniz bu kitap olabilir.

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Yunan mitolojisinin derinliklerine dalmak istiyorum diyorsanız: Yunan Mitolojisi- Richard Buxton

Yunan mitolojisinin derinliklerine dalarak daha fazla detay öğrenmek isteyenlere bir kaynak olacak olan bu kitap, okuyucuya konu ile ilgili detaylı bilgiler sunuyor.

Bir nevi ansiklopedi gibi olan ve Yunan mitolojisi konusundaki en çok başvurulan kaynak olarak nitelendirilen bu esere, daha detaylı öğrenmek istediğiniz konu için danışabilirsiniz.

Resimli bir rehber kitap olarak karşımıza çıkan bu kitap, Yunan mitolojisinin dünyasına attığınız adımda en çok danıştığınız kaynağınız olabilir.

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Yunan mitolojisinden hikâyelerle bezenmiş sürükleyici bir roman: Ben, Kirke- Madeline Miller

Güneş tanrısı bir titan olan Helios’un kızı Kirke’nin içi, ailesi tarafından dışlanması ve sevimsiz bulunması sebebiyle git gide nefretle dolmuştur. Bu eserde yazar, bir cadı olduğunun keşfedilmesi üzerine bir adaya mahkûm edilen Kirke’nin, bu adada geçen zamanda kendini keşfetmesi sürecine şahit ediyor bizleri.

Helios, Odysseus, Athena, Selene, Hermes, Prometheus ve İkarus gibi mitolojik karakterlerle karşılaşacağınız bu romanda, Antik Yunan mitolojisine feminist bir perspektiften bakacaksınız.

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Yine aynı yazardan bir eser olan “Akhilleus’un Şarkısı”, okuyucuyu Truva Savaşı’nın derinliklerine doğru sürükleyici bir yolculuğa çıkartıyor.

Çok uzun süren bir araştırma sonrasında ortaya çıkmış olan bu eser, okuyucuyu, tıpkı yazarın diğer eserinde olduğu gibi, Antik Yunan’ın epik dünyasına götürüyor. Akıcı bir dil ve sürükleyici bir hikâye eşliğinde, Apollon, Arfodit, Odysseus, Hera, Artemis, Agamemnon, Zeusi Hektor, Helene ve Herakles gibi mitolojik karakterlerle karşılaşacağınız bu eser, Yunan mitolojisinin derinliklerine dalmak isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir roman.

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Truva Savaşı'nın kadınlar üzerindeki etkisine odaklanan sürükleyici bir eser: Bin Gemi- Natalie Haynes

Özellikle “Akhilleus’un Şarkısı” eserinin üzerine okunması tavsiye edilen bu Yunan mitolojisi kitabı, Truva Savaşı sonrasında o dönemki kadınların hikayesini anlatıyor. Yani bu roman, bir kadın yüzünden çıktığı bilinen Truva Savaşı’na farklı bir perspektiften bakan çarpıcı bir eser.

Savaşın sonrasından başlayan bu roman, savaş sonrasında kadınların perspektifinden bir hikâye anlatarak aslında feminist bir Yunan mitolojisi kitabı olarak karşımıza çıkıyor.

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Yunan mitolojisindeki kadın figürlerin öyküsünü keşfetmek için: Pandora’nın Küpü- Natalie Haynes

Natalie Haynes, Yunan mitolojisine yine feminist bir perspektiften yaklaşıyor Pandora’nın Küpü isimli eserinde. Kurgu olmayan bu kitap, yukarıdaki üç kitaptan farklı olarak biraz daha kaynak kitap niteliğinde.

Yunan mitolojisindeki “günah keçisi” ilan edilmiş kadın karakterlerin hikayelerine odaklanılan bu kitapta, Medusa, Pandora ve Helene gibi mitolojik karakterlere farklı bir perspektiften yaklaşılıyor.

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Yunan mitolojisinde perde arkasında kalmış kadınların hikâyesi: Kızların Suskunluğu- Pat Barker

Truva savaşını kadınların gözünden aktaran ve mitolojik bir edebi roman olan bu eser aslında İlyada Destanı’na farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Yazar hikâyeyi, soylu bir aileden gelmesine karşın savaş ganimeti olarak Akhilleus'a sunulmuş olan Briseis'in bakış açısından şekillendiriyor.

Bu roman ayrıca, Akhilleus, Odysseus, Agamemnon, Patroklos, Nestor ve Hektor gibi mitolojik kahramanlara da ev sahipliği yapıyor.

Yunan mitolojine dayanan romanları okumayı seviyorsanız elinizden bırakamayacağınıza emin olduğumuz bu romanda, mitolojide yer alan erkek kahramanların arkasındaki kadınların gözünden bir bakış sunuyor.

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Kızların Suskunluğu'nun devam kitabı: Troyalı Kadınlar- Pat Barker

“Kızların Suskunluğu” isimli eseri okuduysanız o eserin devamı niteliğinde olan bu kitabı da okumanızı öneririz. Bu eserde, ana kahramanımız Breseis’in hikayesi, tanrıların öfkesi eşliğinde devam ediyor. Resmen distopik bir evrenin içinde kalmış olan Troyalı kadınların, erkek egemen bir toplumda hayatta kalma mücadelesine şahitlik ediyoruz.

Okuyanlar tarafından oldukça etkileyici bulunan ve eleştirmenlerden tam not alan bu serinin üçüncü kitabınınsa 2024 yılı içerisinde çıkacağı söyleniyor.

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Minos'un kızı Ariadne'nin hüzünlü hikâyesine şahitlik edeceğiniz çarpıcı bir eser: Ariadne- Jennifer Saint

Yazar Jennifer Saint, bu eserde bizleri Girit Kralı Minos'un kızı Ariadne’in dünyasına davet ediyor.

Aslında klasik bir mitoloji öyküsü olan Theseus, Ariadne ve Minotor'un hikâyesini yeniden kurgulayarak akıcı bir anlatımla buluşturuyor bizleri bu eser.

Duygusuz ve katı kuralları olan bir baba tarafından, adeta bir yatırım aracı gibi yetiştirilen Ariadne, yetiştirildiği yerden kurtulmak adına neleri göze alabilir sorusunun cevabını alıyoruz bu kitapta.

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Yunan mitolojisi konusunda okunması gereken iki klasik: İlyada ve Odysseia- Homeros

Milattan önce 9. yüzyılda ya yaşamış olduğu düşünülen Homeros tarafından kaleme alınan İlyada ve Odysseia, Antik Yunan döneminde yaşanan olaylara yönelik en önemli eserler arasında yer almaktadır.

Ilyada ve Odysseia destanları hem dünya edebiyatına hem de anlattığı döneme ışık tutan eserler arasında sayılır.

İlyada destanında Truva Savaşı’nın ilk 51 günü, Odyssia destanındaysa Odysseus’un ülkesine dönerkenki 10 yıllık yolculuğunda başına gelenler, şiirsel bir dille anlatılır.

Bu eserler, “Yunan mitolojisi kitaplarının en derinine dalmak istiyorum” diyenlerin mutlaka okuması gereken, ağır ama çok önemli eserler arasında yer alır.

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Mitoloji klasiklerine dalmaya karar verdiyseniz elinizin altında bulunması gereken: Mitoloji Sözlüğü- Azra Erhat

Özellikle İlyada ve Odysseia gibi ağır edebi eserler okuyacaksanız, bir mitoloji sözlüğünüzün olması okuma serüveninizi oldukça kolaylaştırabilir.

İlyada ve Odysseia’nın çevirmeni olan Azra Erhat tarafından hazırlanmış olan bu mitoloji sözlüğü, Anadolu efsaneleri, Yunan ve Latin mitolojisine yönelik titizlikle hazırlanmış bir kaynak.

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Bu içeriğimizde de Yunan mitolojisine ilgi duyanların keyifle okuyacağı Yunan mitolojisi kitaplarını derledik. Sizlerin de önerdiği Yunan mitolojisi kitapları varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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