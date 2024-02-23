Hayatımızın her alanına hızla entegre olan yapay zekânın büyüleyici dünyasının anlaşılması ve içerisine dalış yapmak için kitaplar, vazgeçilmez birer kaynak hâline geliyor. Ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu devrim yaratan teknolojiyi her anlamda ele alan yapay zekâ kitapları var.

Teknolojinin bu kadar iç içe geçtiği bir dönemde, yapay zekâ konusunda bilgi sahibi olmak âdeta bir gereklilik gibi. Peki, ama nereden başlamalı?

Hem yeni bilgi edinmek hem de daha kapsamlı araştırma yapmak isteyenler için kaleme alınan kitaplar var. İster yeni başlayın, isterseniz bu alana zaten ilginiz olsun kendinizi yapay zekâ alanında geliştirmek için kaynak olarak kullanabileceğiniz kitapları incelemeye başlayabilirsiniz.

Okunması gereken yapay zekâ kitapları

Yapay Zekâ: Dijital Dönüşüm

Yöneticiler İçin Yapay Zekâ

Yapay Zekâ ve Robotik: Teknolojinin Tuhaf Dünyasında Kısa Bir Yolculuk

Yaşam 3.0: Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak

Geleceğin Meslekleri: Dijital Dönüşüm, Veri Bilimi, Yapay Zekâ

Bir Zihin Yaratmak: İnsan Düşüncesinin Esrarı

Süper Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler

Herkes İçin Yapay Zekâ

Yapay Öğrenme: Yeni Yapay Zekâ

Açıklayıcı makaleler ile Yapay Zekâ: Dijital Dönüşüm

Yapay zekânın birçok kişi tarafından kullanılıyor olması kimileri için “İşimden olur muyum?” korkusuna da neden olmuyor değil. Harvard Business Review tarafından hazırlanan Yapay Zekâ: Dijital Dönüşüm kitabı, yapay zekâ ile hızla değişen geleceğe ışık tutuyor ve sizin için neler yapabileceğini aktarıyor.

Her sektördeki yöneticilerin okuması gereken bu kitapta, yapay zekâ üzerine yazılmış yeni makaleler de bulunuyor. Şirketinizin geleceğini değiştirmek yönünde bir adım atmak istiyorsanız uygulamalara yönelik öneriler sunan kitabı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Yapay zekâ neler yapabilir diye merak edenler için “Yöneticiler İçin Yapay Zekâ”

Bu kitapta da akademik araştırmaları görebilirsiniz. Yapay zekâ geliştirme ve uygulama alanındaki deneyimlerini aktaran Viktor Dörfler, size insanların yapay zekâyı kendilerine nasıl daha iyi bir yöntem hâline getireceklerini anlatıyor.

Yapay zekânın etiğinden anlama ve düşünme yapısına kadar her konunun yer aldığı kitap, sade dili ile de akılda kalıcı bilgiler sunuyor.

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En çok hediye edilenlerde ilk sıralarda olan Yapay Zekâ ve Robotik: Teknolojinin Tuhaf Dünyasında Kısa Bir Yolculuk

Uzman Peter J. Bentley’in kaleminden çıkan kitapta, yapay zekânın değer etkileri hakkında temel bilgilere yer veriliyor. Yapay zekânın doğuşundan algoritmaların kullanılmasına, duyusal bilgilerin anlaşılmasına kadar pek çok konuda merak ettiklerinizi bu kitapta bulabilirsiniz.

İster yapay zekâ konusuna yeni giriş yapmış olun isterseniz bu konuda daha önceden de bilgi sahibi olun, kitabı alarak geleceğin teknolojisi hakkında farklı bilgileri hafızanıza atabilirsiniz.

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Süper zekâ bizim kölemiz mi yoksa efendimiz mi olacak? Yaşam 3.0: Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak ile sorunuza cevap bulabilirsiniz.

Elon Musk’un bile yorumunu görebileceğiniz bu kitap, MIT Profesörü Max Tegmark’ın imzasını taşıyor. Efsaneleri gerçekleştiren Tegmark, yapay zekânın iş gücünü, adaleti, savaşı, suçu, toplumu ve insan olma hissimizi nasıl etkileyeceğine cevaplar veriyor.

Yapay zekâ konusunda kaygılarınız varsa bu kitabı mutlaka edinmelisiniz. Silahlanmadan kariyer tavsiyelerine kadar şüphe ile yaklaşılan her konuda bir başlık var. Süper zekânın yanı sıra bilinç ve evrendeki yaşamın fiziksel sınırlarında radikal cümleleri bu kitapta bulabilirsiniz.

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Yeri geldiğinde futbol hakemi, yeri geldiğinde bir sanat eseri olan yapay zekâ hakkında daha önce de bahsettiğimiz gibi insanın yerine nasıl geçecek soruları her zaman akıllarda. Eğer bizim yerimize, ne zaman geçeceği konusunda bazı şüpheleriniz varsa kitabı okuyabilirsiniz.

Yapay zekânın hızına yetişmek için mesleklerin bile değiştiği günümüzde yeniliklerin dünyasına adım atmak istiyorsanız Şebnem Özdemir ve Deniz Kılıç’ın detaylandırdığı kitabı okumalısınız.

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Yapay zekâya merak uyandıran Bir Zihin Yaratmak: İnsan Düşüncesinin Esrarı

Ray Kurzweil’in ustalık eseri olarak tanımlanabilecek bu kitapta, insan zihnini anlamaya yönelik teoriler yer alıyor. Yapay zekâyı oluşturan kriterlerin, insan beyni ve zihni model alarak yapılan çalışmaların yer aldığı kitap, şimdi şaşırtıcı gelse de gelecekte sıradan gelecek fikirlere de ev sahipliği yapıyor.

Kitap aynı zamanda biyolojik olan ve olmayan zekânın doğasını da açıklıyor. Yapay zekâda güvenilir bir yol haritası arıyorsanız kitabı incelemeye başlayabilirsiniz.

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Süper Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler, bu teknolojinin sunduğu zorlukları ele alıyor.

Nick Bostrom’un kitabı, insan beynini aşan makine beyinlerin, insanlığın bugüne kadar yaşadığı zorluklar arasındaki yapay zekânın tehlikelerini anlatıyor. Yapay zekâyı insanlar yaratsa da hayatımızı nasıl değiştirebileceği konusunda detay istiyorsanız kitabı satın alabilirsiniz.

Muhtemelen karşılaştığımız en son zorluğun yapay zekâ olduğunu düşünürsek de bazı bilgileri şimdiden edinmenizde fayda var.

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7’den 70’e herkesin anlayabileceği Herkes İçin Yapay Zekâ

Hayatımızın büyük bir kısmını kaplamaya başlayan yapay zekâya siz de ilgi duymaya başladıysanız ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Zafer Demirkol’un kitabını okumaya başlayabilirsiniz.

Yapay zekâyı tanımak ve nasıl çalıştığını anlamak isteyenler için kaynak olabilecek kitap, spekülasyonlardan uzak ve bilgilendirici bir dil ile kaleme alınmış. Yapay zekânın hangi teknolojilerden ve disiplinlerden oluştuğunu aktaran kitap; ev hanımından doktora, fenomenden öğrenciye kadar herkesin anlayabileceği dilde.

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Yapay Öğrenme: Yeni Yapay Zekâ ile teknolojisinin yeni dünyasına adım atın.

Yapay zekâ temelli işleriniz için yapay öğrenme gereksiniminin doğması da bu kitabı okumanız için bir neden. Yüz tanıma, konuşma tanıma, otomatik çevirme ve şoförsüz arabalara kadar hayatımızın her alanındaki yapay zekâyı geniş çerçevede bu kitap ile daha iyi anlayabilirsiniz.

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