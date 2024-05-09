Dinozorların on milyonlarca yıl boyunca gezegenimizde hâkimiyet kurduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ya ortalama ömürleri ne kadardı?

Dinozorlar, dünyada baskın canlılar olarak varlıklarını uzun süre devam ettirdiler. Birbirlerinden ilginç çeşitleri vardı. Elbette hepsinin belli bir yaşam süresi de…

Bakalım hiç göremediğimiz bu canlıların fosilleri incelendiğinde ortalama yaşlarının kaç olduğunun sonucuna varabiliyoruz?

Türler arasında farklılıklar var elbette.

Bilim insanları, fosilleri inceleyerek geçmişe dair pek çok ipucu elde ediyor. Bunlardan biri de dinozorların ortalama ne kadar süre yaşadığı. Aslında ilk başta bu konu hakkındaki tahminler yüzlerce yıla kadar çıkıyordu fakat sonrasında dinozorların tahmin edilenden çok daha hızlı büyüdüğü fark edildi.

Dinozor kemikleri, diğer omurgalıların kemikleri gibi, kemiğin dışına yeni kemik eklenerek büyüyordu. Sıcaklıktaki yıllık değişim veya gıda erişimi nedeniyle periyodik olarak kemik büyümesi yavaşlıyor ve ağaç gövdelerindeki halkalarda olduğu gibi bir büyüme çizgisi oluşturuyordu.

İşte bu kemiklerin polarize bir ışık kaynağı altında görüntülenesiyle dinozorun yaşı hakkında fikir elde ediliyor. Elbette türden türe değişiklikler ortaya çıkıyor ve az buz bir fark da değil.

Büyüme oranlarıyla yaşları bağlantılı.

Araştırmacıların bulgularına göre küçük dinozorlar, büyük olanlara kıyasla daha hızlı olgunlaşıyor ve daha kısa bir ömre sahip oluyorlar. Mesela yukarıda görselini gördüğünüz Velociraptor gibi küçük ve etçil dinozorların yetişkinliğe erişmesi sadece birkaç yıl sürüyor ve 10-20 yıl arası yaşayabiliyorlar.

Yukarıdaki görseldeki Apatosaurus gibi büyük otçulların yetişkin olması ise onlarca yılı bulabiliyor. Düşük metabolizma hızları ve büyük vücutları olan dinozorların hemen hemen 70-100 yıl arasında yaşadığı tahmin ediliyor. En çok öne çıkan dinozor T-Rex'in ise 20-30 yıl yaşadığı düşünülüyor. Sizin tahminleriniz ne yöneydi? Yorumlara yazın!

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