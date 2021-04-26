Ingenuity'nin 50 Metre Uzağa Uçup Geri Geldiği Video

NASA, her uçuşta Mars helikopteri Ingenuity'nin daha fazla yeteneğini gözler önüne seriyor. Pazar günü üçüncü uçuşunu gerçekleştiren Ingenuity, havalandıktan sonra 50 metre uzağa gidip kalkış noktasına geri döndü.

Dünya dışı bir gezegende uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olan Ingenuity, Mars'ın kurak yüzeyinden yaklaşık 3 metre yükseğe ulaştığı ilk uçuşundan bu yana iki uçuş daha gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz pazar günü (dün) gerçekleştirilen uçuş, Ingenuity'nin şu ana kadarki en uzun uçuşu oldu.

NASA'nın Jet Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından aktarılan bilgilere göre toplam 80 saniye süren uçuşta yerden yaklaşık 5 metre yüksekliğe ulaşan Ingenuity, saniyede 2 metre maksimum hız ile yaklaşık 50 metre kadar kuzeye ilerledikten sonra kalkış gerçekleştirdiği noktaya geri dönüyor.

NASA, Ingenuity ile önümüzdeki ik hafta içinde iki uçuş daha gerçekleştirmeyi planlıyor

Ingenuity tarafından gerçekleştirilen 3 başarılı uçuş denemesi, Mars'ta gerçekleştirilecek keşif görevlerinin 3. boyuta kavuşması açısından son derece önemli. Şu ana kadar bu görevler yalnızca kara araçları ile gerçekleştirildiğinden teknik olarak iki boyuta sahipti. Ingenuity ise Mars'ta uçak keşif araçlarının da kullanılabileceğinin kanıtlanması adına büyük öneme sahip.

Ingenuity, şu ana kadar planlandığı gibi başarılı test uçuşları gerçekleştirmiş olsa da ömrü fazla uzun sürmeyecek. Zira uzay aracının menzil, yükseklik ve hız konusundaki sınırları, önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleştirilecek iki test uçuşunda zorlanacak ve Ingenuity düşecek olsa dahi maksimum veri elde edilmeye çalışılacak.

NASA JPL tarafından paylaşılan Ingenuity'nin son uçuşuna ait video