Ingenuity, İlk Uçuşunu Gerçekleştiriyor (Canlı)

NASA, şubat ayında Mars'a ulaşan özel helikopteri Ingenuity'nin ilk test uçuşunu bugün gerçekleştiriyor. Testin başarıyla tamamlanması halinde Ingenuity, Dünya dışı bir gezegende uçabilen ilk hava aracı olacak.

Bugün, hem NASA hem bilim dünyası hem de havacılık ve uzay sektörü için son derece önemli ve tarihi bir gün. Zira bilim insanlarının Mars'taki yeni gözü kulağı olan Perseverance keşif aracı ile birlikte Kızıl Gezegen'e gönderilen "Mars helikopteri" Ingenuity, bugün itibarıyla motorlarını Dünya dışı bir gezegende uçan ilk hava aracı olmak için çalıştırıyor.

Her şeyin plana uygun şekilde gitmesi halinde Ingenuity, motorlarını çalıştırıp uçuşa hazır hale geldiğinde yerden yaklaşık 3 metre yüksekliğe havalanacak ve 30 saniye boyunca havada asılı kalacak. Sonrasında kendi etrafında dönecek olan uzay aracı, dört ayağının üstüne yumuşak bir iniş yaparak testi tamamlayacak.

Mars helikopteri Ingenuity, ilk kez havalanmaya hazırlanıyor

Halihazırda Mars'ta başarılı bir şekilde çalışan pek çok araç bulunuyor. 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity'yi özel kılan ise Dünya dışı bir gezegende uçacak ilk hava aracı olması. Mars atmosferi, Dünya atmosferinin neredeyse yüzde 1'i kadar ince olduğundan böylesine ekstreme koşullarda uçabilecek bir "helikopter" daha önce üretilememişti.

NASA, söz konusu test uçuşunu Mars'taki Jezero Krateri adlı geniş bir havzada gerçekleştirecek. Dünya ile Mars arasında ortalama 225 milyon kilometrelik bir mesafe bulunduğundan NASA, test sırasında Ingenuity'yi gerçek zamanlı olarak kontrol edemeyecek. Minyatür helikopter, söz konusu testi önceden gönderilen komutlar ışığında otonom bir şekilde gerçekleştirecek.

Ingenuity iyi bir iniş yapmamazsa görev tamamen sona erecek

NASA, hem Ingenuity'nin üzerinde bulunan kameralar hem de Mars helikopterine 76 metre uzaklıkta bulunan Perseverance'teki kameralar ile söz konusu uçuş testine ait görüntüleri anbean (sinyallerin Mars ile Dünya arasındaki transfer süresini saymazsak) alarak YouTube üzerinden canlı yayınlamayı planlıyor.

Testin başarılı olması halinde NASA, Ingenuity ile önümüzdeki haftalarda birkaç test daha gerçekleştirecek ve bu testlerdeki uçuş menzili daha uzun olacak. Ancak NASA'nın söz konusu testleri gerçekleştirmeden önce Ingenuity'nin kendini şarj edebilmesi için uzay aracına 4-5 gün süre vermesi gerekiyor.

Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, test ile ilgili yaptığı açıklamada "Kendi kendini doğrultan bir sistem yok" ifadelerini kullanırken Ingenuity'nin kötü bir iniş yapması halinde görevin tamamıyla sona ereceğini belirtti. Dolayısı ile bugünkü test, Ingenuity için bir felaketle sonuçlanırsa NASA'nın yapabileceği tek şey, yeni bir uçan uzay aracı geliştirmek olacak.

NASA'nın Ingenuity'nin test uçuşu için planladığı YouTube yayını