Mars helikopteri Ingenuity, tam 72 başarılı uçuşun ardından emekli oldu. Ingenuity, Dünya dışı bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçmişti.

NASA, Temmuz 2020'de Mars Keşif Programı kapsamında Perseverance adlı keşif aracını Kızıl Gezegen'e göndermişti. Perseverance, komşu gezegene giderken yanında Ingenuity adında bir de mini helikopter götürmüştü. Ingenuity, uzay araştırmaları için yeni bir kilometre taşı olacaktı çünkü eğer başarılı olursa, Dünya dışı bir gezegende uçan ilk araç olarak tarihe geçecekti.

Şubat 2021'de Mars'a iniş yapan Ingenuity, aylar süren hazırlığın ardından 19 Nisan 2021 tarihinde başarılı bir şekilde uçtu. İlk etapta hedef, Ingenuity'nin 30 Mars günü uçmasını sağlamaktı. Sonrasında hedef, Mars helikopterinin 58 uçuş yapması oldu. Ancak Ingenuity, bu hedefi de aşmayı başardı ve geride bıraktığımız 3 yıllık süreçte 72 defa havalanmayı başardı.

Ingenuity sayesinde Dünya dışı gezegenlerde de uçabilecek araçlar yapabileceğimizi biliyoruz

NASA tarafından yapılan son açıklamaya göre Dünya dışı bir gezegende uçan ilk araç olan Ingenuity, görevinin sonuna gelmiş durumda. Ingenuity, son uçuşunda başarılı bir şekilde dikey iniş gerçekleştirmeyi başarsa da NASA’dan Bill Nelson, uzay aracının görevini sonlandırdığını, Ingenuity devre dışı bırakıldığını açıkladı. Ingenuity, resmi olarak emekliye ayrıldı.

Sadece 1,2 metre pervane açıklığına ve 48 santimetre yüksekliğe sahip olan Ingenuity, uzay araştırmaları konusunda gerçekten de tarihi bir başarı. Zira onun sayesinde artık Dünya dışı gezegenlerde uçan araçlar inşa edebileceğimizi, Güneş sistemindeki gezegenleri yalnızca sondalar ya da uydularla değil hava araçlarıyla da inceleyebileceğimizi biliyoruz.

Ingenuity'nin görevini ilk günden son güne Webtekno'dan takip ettiniz