2021'in ilk gününün koronavirüs tablosu açıklandı. Uygulanan kısıtlamalar ile birlikte son günlerde düşüşlerin yaşandığı tabloda 1 Ocak 2021 verileri de düşüşün devam ettiğini ortaya koydu.

Ülkemizde sonbaharla birlikte yeniden artışa geçen koronavirüs vaka ve hasta sayıları sonrası kasım ayı itibariyle pek çok yeni önlem ve kısıtlama uygulamaya konmuştu. Bu yeni önlemlerin etkilerini de nihayet 2020'nin son günlerinde gözlemlemeye başladık ve günlük hasta ve vaka sayılarında düşüşler yaşanmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada açıklanan sayılardaki düşüşlere dikkat çekti ve özellikle ağır hasta sayısındaki azalma ile birlikte vefat sayılarının da düşeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 158.103 koronavirüs testi yapıldı, 12.203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.891 olurken, 14.110 kişinin koronavirüs tedavisinin sona ermesiyle birlikte iyileşen sayısı 2.114.760'a yükseldi.

Kısıtlamaların ve alınan ek önlemlerin, sayılardaki düşüş beklenen seviyeye gelene kadar devam edeceği düşünülüyor. Bunun yanında, olası bir yeniden yükselişe geçme durumunda, daha ciddi önlemlerin alınabilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

2021'de umudumuz aşılar:

Koronavirüs salgınına dair dünya genelinde yapılan tüm açıklamalarda en büyük umut kaynağımız olarak aşılar vurgulanıyor. Hem ülkemizde hem de dünyada aşı karşıtı kesimlerin ürettiği komplo teorileriyle birlikte tartışmalara konu olan koronavirüs aşıları, tüm bu gerçek dışı iddiaların gölgesinde, 2021'de salgını geride bırakıp sağlıklı ve 'eski normal' günlere dönebilmemiz için tek çözümümüz olarak görülüyor.