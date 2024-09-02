Büyük ülkeler son yıllarda büyük altyapı projeleriyle dikkat çekiyor. Bu içerikte, Londra’nın ulaşım sistemini kökten değiştirecek olan Crossrail ya da diğer adıyla Elizabeth Hattı’ndan bahsedeceğiz.

Crossrail olarak da bilinen Elizabeth Hattı, Londra'nın tarih kokan sokaklarının altındaki bir mühendislik harikası olarak anılıyor.

Yaklaşık 35 yıllık bir planlama ve inşa süreci sonucunda ortaya çıkan bu projenin, Londra'nın ulaşım ağını %10 oranında büyüteceği söyleniyor.

Bu proje, toplamda 118 kilometrelik bir hattı kapsıyor.

İlk olarak 1989'da Merkezi Londra Demiryolu Çalışması sırasında gündeme gelmiş olan ve 2009'da inşaat çalışmalarına başlanan bu proje 2022 yılında kısmi, 2023'teyse tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Toplamda 118 kilometrelik bir hattı kapsayan projenin 42 kilometresinin yeni tünellerden oluştuğu söyleniyor.

Projenin maliyetininse 18,25 milyar sterlini aştığı belirtiliyor.

Elizabeth Hattı, Avrupa'nın en büyük ulaşım mühendisliği projelerinden biri olarak anılıyor.

Söz konusu projenin 319 ton ağırlığındaki trenleriyle, saatte 24 tren seferi kapasitesi sunacak şekilde tasarlandığı ve tasarımında üstün teknoloji ve mühendislik çözümlerinin kullanıldığı söyleniyor.

Ek olarak, istasyonların yerin dokuz ila on kat altına inşa edildiği ve bu istasyonların platform ve tren arasında bulunan cam duvarlar gibi bir dizi güvenlik önlemleriyle donatıldığı söyleniyor.

Hat boyunca kullanılan dijital teknolojiler ve kompleks sinyalizasyon sistemleri de projenin teknolojik anlamda ileri düzeyde olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu özellikler, Elizabeth Hattı’nı Çin’in demir yolları dışındaki en karmaşık demir yolu sistemlerinden biri hâline getiriyor.

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