Dünyanın en iyi futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'in NFT sektörüne gireceği açıklandı. Edinilen bilgilere göre kulüpler için yeni bir gelir kapısı isteniyor ve bunu sağlamanın yolu da NFT. Projeye dair henüz çok fazla detay bilinmiyor.

2021'de kripto para dünyasının trendlerinden bir tanesi haline gelen NFT'ler, dünyanın en çok ilgi gören futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'in bir parçası olacak gibi görünüyor. Zira hissedarlarla gerçekleştirilen toplantı kapsamında Premier Lig için özel bir NFT projesinin konuşulduğu bildirildi.

The Telegraph’ta yer alan haberde NFT projesinin detaylarına yer verilmedi. Ancak bu özel NFT projesindeki amacın futbol kulüplerine yeni bir gelir kapısı oluşturmak olduğu belirtildi. Aslında bu durum pek de şaşırtıcı değil zira Türkiye'deki çok sayıda kulübün kendine ait tokeni var. Ayrıca kimi takımların NFT projeleri üzerinde çalıştığı da biliniyor. Premier Lig, bu dünyaya giren bir lig olarak tarihe geçmiş olacak.

Premier Lig NFT'leri neler içerebilir?

Konuyla ilgili kesinleşmiş bir şey olmasa da Premier Lig'in NFT projesinin nasıl olacağına dair birkaç tahminde bulunabiliriz. Projeyi hayata geçirecek ekip, doğrudan futbolculara ya da kulüplere odaklanan görseller oluşturabilir. Öte yandan, lige odaklanan ve gelirlerin kulüpler arasında pay edileceği bir sistem de oluşturulabilir.

The Telegraph'a göre toplantıda NBA Top Shot modeli ön plana çıkarıldı. NBA Top Shot, oyuncular yerine dünyanın bir numaralı basketbol liginin en önemli anlarına odaklanıyor. Oluşturulan videolar, hayranların beğenilerine sunuluyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi kesinleşmiş bir şey olmaması, bunları bir iddia kapsamında bırakıyor...