İngiltere'deki Telefon Kulübeleri Neden Hep Kırmızı?

İngiltere dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şeylerden biri Londra’daki kırmızı telefon kulübeleri. Peki bu telefon kulübelerinin hepsinin kırmızı olmasının altında hangi sebep yatıyor?

Bunu öğrenmek için telefon kulübelerinin ilginç tarihine göz atmamız gerekiyor.

İngiltere'deki ilk telefon kulübesi, bundan tam 103 yıl önce tasarlanıyor.

İngiltere’deki ilk telefon kulübesi, yani K1 modeli, bahsettiğimiz gibi 1921’de kullanıma sunuluyor.

Beton yapıda ve sade bir tasarıma sahip olan bu kulübeler, halk tarafından çok fazla kullanılmıyor.

Yıl 1925’i gösterdiğinde K1’den K2 modeline geçiş yapılıyor.

K2 modeli, kırmızı renkli o ikonik tasarımın ilk defa kullanıldığı model. Bu tasarım, Cambridge Üniversitesinin kütüphanesi gibi ünlü yapılarda da çalışmış Mimar Sir Giles Gilbert Scott tarafından yapılıyor.

Peki neden kırmızı?

Scott, aslında ilk başta telefon kulübelerinin gümüş renge boyanmasını istiyor. Ancak telekomünikasyon sistemini de elinde bulunduran Post Office, kulübelerin kırmızıya boyanmasını istiyor. İngiltere’deki posta kutularına ve otobüslerine uyumlu olmasının şart olduğunu düşünüyorlar.

Ayrıca yoğun bir şehir ortamını da düşündüğümüzde kırmızı rengin daha dikkat çekici ve kolay fark edilebilir olduğuna karar veriyorlar.

İşte bu ikonik tasarım, bir fikir uyuşmazlığı sonucu ortaya çıksa bile günümüzde İngiltere'nin ve özellikle Londra'nın sembollerinden biri hâline geldi.

Bugün bu telefon kulübeleri kütüphane, kafe, hatta telefon tamircisi olarak kiralanıyor ve turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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