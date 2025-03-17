Bir insan 300 kemikle doğuyor ancak sonradan bu sayı 206’ya iniyor. Yani 94 kemik yok oluyor gibi duruyor. Peki bu yapılar nereye kayboluyor?

Eğer kemiklerimiz yaş ilerledikçe azalıyorsa, biz neden bunun eksikliğini hissetmiyoruz? Üstelik hareketlerimizde de bir kısıtlama olmuyor.

Bu kayıp kemiklere tam olarak ne oluyor?

İnanması güç olsa da küçük bir bebeğin toplamda 300 kemiği var ve bu kemikler, her gün büyüyor ve şekil değiştiriyor.

Yetişkin bir insanda da 206 kemik bulunuyor ve bunlar, vücut ağırlıklarının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Çünkü kemikler, çok sert görünseler de esasen canlı dokulardan ve kalsiyumdan oluşuyorlar.

Ayrıca 300 kemik, yerini 206 kemiğe bırakıyor. Çünkü yaş ilerledikçe, bebeklerin kemiklerinin çoğu kaynaşıyor ve bu da kemik sayılarının azalmasına neden oluyor. Yine kemiklerin bu kaynaşması, vücudun her yerinde gerçekleşiyor.

Bu değişim ise en çok kafatasında gerçekleşiyor.

Örneğin doğumda 8 farklı parçadan oluşan ön kafa kemiği, yetişkinliğe gelindiğinde tek bir kemik olarak kalıyor. Aynı şekilde kafatasındaki oksipital, temporal ve parietal kemikler de birleşiyor ve sayıca azalıyorlar.

Omurga da büyük değişimler geçiriyor. Mesela bebeklerde omurga, toplamda 33-34 omurdan oluşuyor fakat yetişkinlikte bu sayı 26’ya düşüyor. Bunun sebebi de bazı omurların kaynaşması.

Ek olarak bebeklerin kafataslarındaki kemiklerin arasında bir veya birden fazla yumuşak doku mevcut.

Ancak bu kısımların yumuşaklığı noktasında endişelenmeye gerek yok. Çünkü bu dokunun varlığı oldukça normal. Bu yumuşaklıklar, fontaneller olarak adlandırılıyor ve kemikler birbirine doğru büyüdükçe kapanıyorlar.

Öte yandan çocuklarda kemiklerin büyümesi, büyüme plakalarına sahip birçok kemiğin uçlarında meydana geliyor. Her plakadaki büyüyen doku, kemiğin esas büyüklüğünü ve şeklini belirliyor. Büyüme bittiğinde de büyüme plakaları kapanıyor.

Yani insan 300 kemik ile dünyaya geliyor ancak yetişkinlik evresine ulaştığımızda bu sayı 206’ya inmiş oluyor. İnsan iskeleti, sanki doğumda sahip olduğu kemik sayısının neredeyse 3’te 1’ini kaybetmiş gibi görünüyor ancak aslında bu kemikler birleşerek daha sağlam yapılar oluşturuyorlar.

İlginizi çekebilecek benzer içeriklerimiz: