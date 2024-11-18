İnsan vücudunda bulunan toplam 206 kemikten, hangisinin en büyük ve hangisinin en küçük kemik olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şimdiden söyleyelim, cevaplar tahmin ettiğiniz gibi olmayabilir!

Elbette insan vücudundaki her kemiğin yapısı, ağırlığı ve uzunluğu birbirinden farklıdır. Ancak tüm bu farklara rağmen hepsinin bambaşka görevleri vardır.

Gelin, vücudumuzdaki en büyük ve en küçük kemiklere bakalım.

Bir bebeğin vücudunda, doğumda yaklaşık 300 kemik bulunur.

Bu 300 kemik, yetişkinliğe ilerledikçe 206 kemiği oluşturmak için birleşir. Ancak bir insanın yaşı ne olursa olsun, en küçük kemiğin bulunduğu bölge değişmez. Burası kulaktır.

Kulak kemikleri; malleus, incus ve stapes olarak adlandırılır. Yani çekiç, örs ve üzengi. Bu kemiklerin üçü, ossiküller olarak isimlendirilir ve bu kemik üçlüsü, titreşimleri sinir sinyallerine dönüştürmeye yardımcı olur.

Bu kemiklerin en küçüğü ise üzengidir. Guinness Dünya Rekorları’na göre bu kemiğin uzunluğu 2,6 ila 3,4 milimetre arasında, ağırlığı ise yaklaşık 2 ila 4,3 miligram arasında kaydedilmiştir.

Peki en büyük kemiğimiz hangisi?

İnsan vücudundaki en büyük kemik, uyluktur. Bu kemik, yetişkinlerde ortalama 50 santimetre uzunluğundadır ve kalçadan dize doğru uzanır. Guinness Dünya Rekorları’na göre normalde bir kişinin boyunun yaklaşık %27,5’ini oluşturur.

Yine Guinness Dünya Rekorları’na göre kaydedilen en uzun uyluk kemiği ise 76 santimetredir. Bu kemik, 1872’den 1902’ye kadar yaşamış, Almanya doğumlu, gigantizm hastası bir insana aittir.

Ayrıca uyluk kemiği bazı kaynaklara göre vücuttaki en uzun kemik olmanın yanında aynı zamanda en güçlü kemiktir. İskeletin ağırlığını desteklemeye yardımcı olurken denge ve yürüyüş için kritik bir öneme sahiptir.

Özetle insan vücudundaki en küçük kemik kulak içindeki uzengi kemiği iken en büyüğü ise uyluk kemiğidir.

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