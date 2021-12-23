Koronavirüsün Sperm Sayısı ve Kalitesine Etkisi Açıklandı

Londra Emperyal Koleji tarafından yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsü atlatan kişilerde sperm sayısı ve kalitesinin yaklaşık 3 ay boyunca düştüğünü ortaya koydu. Araştırma kapsamında 120 Belçikalı erkekten meni örneği toplandı.

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve 2020’nin başlarından beri tüm dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs, ölüme yol açmasının yanı sıra kişinin vücuduna da ciddi düzeyde tahribat yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, bu tahribatın oluştuğu bir yeri daha gözler önüne serdi.

Londra Emperyal Koleji tarafından yapılan araştırma, koronavirüsü atlattıktan sonra birçok kişide sperm kalitesinin aylarca düzelmediğini ortaya koydu. Araştırma, sperm sayısında da azalma yaşanabildiğini gösterdi. Araştırma kapsamında koronavirüsün atlatılmasından belirli bir süre sonda 35 yaş ortalamasındaki Belçikalı erkeklerden toplanan meni örnekleri incelendi.

Yaklaşık 3 ay boyunca sperm sayısı ve hareketliliğinde azalma görüldü:

Araştırmaya göre koronavirüsü atlatan birçok kişide sperm kalitesi aylarca düzelmedi. Meninin tek başına bulaştırıcı bir etken olmadığı belirtildi Numune sağlayan erkeklerden elde edilen veriler, aynı zamanda şu sonuçları da ortaya koydu.

Koronavirüsü atlattıktan sonra 1 ay içinde örnek veren 35 erkeğin

%60’ında sperm hareketliliğinde,

%37’sinde sperm sayısında azalma görüldü.

Koronavirüsü atlattıktan 52 gün sonra örnek veren 51 erkeğin

%37’sinde sperm hareketliliğinde,

%29’unda sperm sayısında azalma görüldü.

Koronavirüsü atlattıktan en az 2 ay sonra örnek veren 34 erkeğin

%28’inde sperm hareketliliğinde,

%6’sında sperm sayısında azalma görüldü.

Araştırma, bu değerler ve COVID-19’un ne kadar şiddetli yaşandığı arasında herhangi bir korelasyona yer vermedi.

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede hamilelik bekleyen çiftlerin, koronavirüs enfeksiyonundan sonra sperm kalitesinin düşebileceği konusunda uyarılması gerektiğini belirtti. Spermlerin iyileşmelerinin yaklaşık 3 ay sürebileceği tahmin edilirken kalıcı hasar oluşup oluşmadığı konusu, daha kapsamlı incelemeler sonucunda aydınlatılacak.