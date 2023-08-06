Yapılan çalışmalar, giyilebilir cihazların gelecekte sağlığımızı doğrudan etkileyebileceği ve artırabileceğini ortaya çıkardı.

Son yıllarda yapay zekânın teknolojiyle birleşmesinden doğan pek çok yenilik yapılmaya başlandı. Ortaya çıkan son deneysel teknoloji ise insanlık için büyük bir gelişme olabilir.

İsviçreli bilim insanları, özel olarak tasarlanmış bir teknoloji ile insülin üretimini tetiklemeyi başardı. Bilim insanları bunu küçük elektrik darbeleri sayesinde başardı.

İnsan genleri elektrikle kontrol edilebiliyor!

İsviçreli bilim insanları geliştirdikleri bu deneysel teknolojiye “elektrojenetik” adını verdiler. Geliştirilen bu teknoloji, giyilebilir cihazlar sayesinde yardıma ihtiyacımız olduğunda hedef genleri harekete geçirmek için elektrik darbelerinden yararlanıyor.

Araştırmacılar yayınladıkları makalede, “Giyilebilir cihazlar, doğrudan bir elektrojenetik arayüzün olmaması nedeniyle gen temelli tedavileri henüz doğrudan programlayamıyor. İşte biz bu eksik bağlantıyı sağlıyoruz.” diyor.

Örneğin, insülin üretimini doğrudan teşvik etmek diyabet hastalarına yardımcı olabilir. Bu çalışmada, insan pankreas hücreleri tip 1 diyabetli farelere implante edildi ve daha sonra akupunktur iğnelerinden gelen doğru akım kullanılarak uyarıldı.

Araştırmacılar bu yöntemle diyabetik farelerin, kan şekeri seviyelerinin normal aralığa dönmesini sağlamayı başardılar. Tabii ki diyabeti yöneten bir Fitbit'ten hala çok uzağız ancak bu yine de takdir görmesi gereken bir başarı olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmacı ekip, teknolojinin geliştirilebileceğinden ve insülin üretiminden çok daha fazlasını yapabileceklerini söylüyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda giyilebilir cihazlar, yalnızca sağlığımızı kontrol etmekten çok daha fazlasını yapabilir.