Dünya haritası dendiğinde gözümüzde canlanan o harita, kimi ülkelerin ve kıtaların yüzölçümü bakımından daha küçük ya da büyük görünmesine sebep olan Merkatör projeksiyonu ile oluşturulmuştur. Peki bir insan yüzünü benzer şekilde düzleştirsek nasıl bir görüntü oluşurdu? Bir Reddit kullanıcısı bu soruya cevap aramış ve ortaya oldukça ilginç bir görüntü çıkmış.

Dünya haritasını düz bir zemine aktarmak, gezegenimizin şekli sebebiyle zor bir iş ve bunu yapabilmek için çeşitli projeksiyon yöntemleri kullanılıyor. Bu yöntemlerden en yaygın olanı ve bizim de aslında sık sık gördüğümüz o dünya haritasını oluşturan yöntem, Merkatör projeksiyonu.

Merkatör projeksiyonu en sık kullanılan projeksiyon yöntemi olmasına rağmen, bu yöntem ile oluşturulan dünya haritasında da pek çok bozulma var. Daha net açıklamak gerekirse, Merkatör projeksiyonu ile çizilmiş dünya haritasında kutba yakın bölgeler ekvatora yakın bölgelere oranla daha büyük gösterilir.

Bir diğer deyişle kutba doğru gidildikçe ülkelerin büyüklükleri gerçeklikten uzaklaşır ve olduğundan büyük görünür. Her ne kadar kağıt üzerinde iki boyutlu olarak bu tür projeksiyonlarla aktarılmış haritalarda bu hatalı ölçümleri görmeye devam etsek de Google Earth gibi üç boyutlu haritalandırmalarla bu sorunu çözmeyi başardık.

Birkaç ufak örnekle açıklayalım:

Örneğin Grönland, haritada Afrika kadar görünmesine rağmen aslında Afrika 14 kat daha büyüktür. Aynı şekilde Merkatör projeksiyonu ile çizilen haritada Alaska, Brezilya kadar yer kaplamasına rağmen aslında Brezilya 5 kat daha büyüktür.

Bu türden bozulmalara rağmen bu haritanın yaygın şekilde kullanılmasının sebebi ise haritanın çizildiği 1500'lü yıllarda denizcilerin yön tayininde en güvenilir kaynak olması ve ülkelerin şekillerinde bozulmalara sebep olmadan aktarılmış olmasıdır.

Bir insan yüzünü Merkatör projeksiyonu ile düz bir zemine aktardığımızda ortaya çıkan görüntü:

Aslında Merkatör projeksiyonunun dünya haritasında sebep olduğu değişimi anlamak için bu harika bir yol diyebiliriz. Yukarıdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere, kafanın şeklinde bu projeksiyon işlemi sebebiyle ciddi bir bozulma meydana gelmiş.

Ayrıca 'kutup' olarak değerlendirebileceğimiz saç ve boyun bölgesi, gerçek boyutundan çok daha geniş görünüyor. Ancak ekvatora denk gelen burun, göz, kulak çizgisinin boyutlarında çok büyük bir değişiklik olmadığını da rahatlıkla fark edebiliyoruz.

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