National Geographic, farklı dönemlerde çizilmiş 6000'den fazla haritayı dijitale aktararak meraklıları ile bir araya getiriyor. Farklı amaçlara hizmet etmesi için çizilmiş bu haritaların her biri ile ilgili, Net-Geo'nun ilgili sayfasında bilgi bulmak da mümkün.

Haritalar artık telefonumuzu elimize alıp tek tıkla kolayca ulaşabildiğimiz, ancak bu pratikliğe ve içinde yer alan 'kesin' bilgilere rağmen bir bakıma özgünlüğünü kaybetmiş şeyler. Geçmişte gezginler, korsanlar, rahipler, denizciler tarafından kendi gözlemleri neticesinde çizilen haritalar, artık uydular yardımıyla oluşturuluyor.

Ancak kimi insanlar için geçmişte çizilmiş ve her biri kendine özgü haritalar oldukça ilgi çekici. Her birinin ayrı hikayeleri olan, bambaşka amaçlarla çizilmiş binlerce harita var ve National Geographic de farklı kültürlerden bu tür ilgi çekici haritaları dijitale aktararak arşivliyor. Üstüne bir de bu arşivi ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

All Over the Map ile farklı kültürlerden, hikayesi olan haritalar:

All Over the Map isimli bu proje, aslında National Geographic'in yayınladığı bir kitaba dayanıyor. Aynı isim ile yayınlanan kitapta özenle çizilmiş ve hikayeleri olan pek çok eski harita yer alıyor. National Geographic'in web sitesinde yayınlanan projede ise kitaba dahil olmamış pek çok harita da bulunuyor.

Bu haritalar arasında korsanların kullandığı haritalardan İsa zamanında Kudüs'ün tasfir edildiği haritalara kadar binlerce örnek bulmak mümkün. Eğer siz de haritaların etkileyici dünyasında kaybolmayı sevenlerdenseniz, bu şahane arşive mutlaka göz atmalısınız. Dilerseniz gelin birlikte arşivde yer alan bazı haritalara göz atalım.

Rus askerlerinin düşmanların eline düşmüş gizli haritaları:

1936 yılına ait bu Beyaz Rusya askeri haritası, zaman içinde Nazilerin ve ABD askerlerinin eline geçmiş. Haritada yer alan damgalar, haritaların nasıl el değiştirerek Beyaz Rusya'nın askeri haritasının sırlarının nasıl dünyayı dolaştığını gözler önüne seriyor. Haritanın tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

1800'lü yılların çocuklarına evreni anlatan interaktif haritalar:

1887'de üretilen bir eğitim kitinin parçası olan bu haritalar, çocuklara astronomiyi anlatmak için kullanılıyormuş. Arkasına ışık yansıtılarak daha da göz alıcı hale getirilen bu haritada meteor yağmurları, gezegenlerin dizilimi ve tutulmalar gibi pek çok detay yer alıyor. Haritanın detaylarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Noel Baba'nın seyahat haritası:

1950'li yıllarda üretilen bu harita, dünya haritasını 'Noel Baba'nın dünya üzerindeki yolculuğu' şeklinde eğlenceli bir dille anlatmak için tasarlanmış. Pek çok keyifli detaya yer verilen haritanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Haritaların yer aldığı All Over the Map arşivine buraya tıklayarak ulaşabilir, ilginizi çeken tüm konu başlıklarından hikayelerin yer aldığı dosyayı dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.