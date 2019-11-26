Dünyayı ayaklarımızın altına getiren ve uzun bir süredir ülkemizde yasaklı olan Google Earth servisini Android ve iOS platformlarında nasıl kullanabileceğinizi anlatıyoruz. Yasaklı Google Earth indirme işlemi yasal olarak nasıl yapılır? Gelin beraber bakalım.

Google’ın belki de kullanıcılarına sunduğu en güzel hizmetlerden biri Google Earth. Yurt dışına daha önce çıkmamış kişilerin, saniyeler içerisinde dünya turu yapabileceği bir servis. İsterseniz uydu görüntüleriyle Amerika’daki Alcatraz Adası’nı ziyaret edin, isterseniz Çin Seddi’nde kısa bir yürüyüşe çıkın. Bunlar ve daha fazlasını Google Earth Pro ile yapmak mümkün.

Google Earth uygulaması, bildiğiniz üzere Türkiye'den indirilemiyor. Bizzat Google tarafından ülkemizdeki kullanıcılara sunulamayan uygulamaya, yine Google'ın sunduğu bazı yöntemler ile ulaşabiliyoruz. Sizin için bugün Google Earth uygulamasının hem Android hem de iOS sürümüne nasıl ulaşabileceğinizi anlatıyoruz.

Google Earth mobil uygulamaları Türkiye’de neden kullanılamıyor?

Google Earth ilk çıktığı zamanlarda aslında bir bilgisayar uygulaması olarak çalışıyordu. Türkiye'deki bilgisayar kullanıcıları bu uygulamayı Windows ya da MacOS işletim sistemlerine kurabiliyorlardı. Ardından Google, uygulama hizmetini sonlandırdı ve sadece Chrome üzerinden Earth sunmaya başladı. Hemen ardından da Google Earth mobil uygulamaları çıkış yaptı. Ancak bu uygulamalar Türkiye dahil pek çok ülkede erişime açılmadı.

Mobil uygulamaların ne zaman Türkiye'de erişime açılacağına dair net bir açıklama yok. Dolayısıyla uygulamaya ulaşmak isteyen kullanıcılar varsa doğru yere geldiler. Birazdan anlatacaklarımız ile Google Earth'ü bizzat Play Store ve AppStore üzerinden indirebileceksiniz.

Engellemelere rağmen Google Earth Türkiye’de nasıl kullanılır?

Android için Google Play Store üzerinden ülke değişimi yapıyoruz:

Ülke değişimi yapılabilen bir VPN uygulaması açın.

uygulaması açın. Ülke olarak Türkiye dışında herhangi bir ülkeye bağlanın.

herhangi bir ülkeye bağlanın. Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin, Google seçeneğine tıklayın.

bölümüne gelin, seçeneğine tıklayın. Açılan menüden Google Hesabı seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede aktif olarak kullandığınız Google hesabının bilgileri gelecek.

olarak kullandığınız Google hesabının bilgileri gelecek. Profil resminiz altındaki e-posta adresi ne dokunun, küçük bir Hesap Seçin penceresi açılacak.

penceresi açılacak. Başka Bir Hesap Kullan seçeneğine dokunun, Bu ekranda sol alt köşedeki Hesap Oluştur seçeneğine dokunun (Cihaz ekran kilidinizi ya da şifrenizi girmeniz istenebilir, gönül rahatlığıyla girebilirsiniz.)

seçeneğine dokunun, Bu ekranda sol alt köşedeki seçeneğine dokunun (Cihaz ekran kilidinizi ya da şifrenizi girmeniz istenebilir, gönül rahatlığıyla girebilirsiniz.) Yeni bir Google Hesabı oluşturun: Bu hesabı Google Eearth ya da mobil oyunlarda kullanacağınız yedek bir hesap gibi düşünebilirsiniz. Amaç Türkiye’de olmayan uygulamaları Play Store’dan indirebilmek.

ya da mobil oyunlarda kullanacağınız yedek bir hesap gibi düşünebilirsiniz. Amaç Türkiye’de olmayan uygulamaları Play Store’dan indirebilmek. Google Play Store’u açın,

Emin olmak için Play Store ana ekranına dönmeden münüden Hesap seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Eğer Ülke ve Profiller menüsü altında VPN ile bağlandığınız ülkenin adını görüyorsanız, Play Store ana ekranına dönün,

Aramaya Google Earth yazın, uygulama karşınıza çıkacak, indirin ve dünya gezisine başlayın.

Google Earth veya diğer Türkiye’de erişimi olmayan uygulamaları Play Store üzerinden indirmenin tek yolu ülke değişimi yapmak. Maddeler halinde yazınca biraz karmaşık ve uzun gibi gözükse de aslında yapması gerçekten çok kolay. Adım adım yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yeni hesap oluşturabilir ve Google Earth Pro gibi erişime kapalı uygulamaları indirebilirsiniz.

Google Play Store hesapları üzerinden ülke değişimi yılda sadece bir kez yapılabiliyor. Bu nedenle bu işlemleri adım adım uygulamak ve ana hesabınız üzerinden yapmamak çok önemli. Ancak ana hesabınızın ülke değişiminde herhangi bir sakınca görmüyorsanız, yeni hesap açmadan direkt ana hesabınız üzerinden de yapabilirsiniz.

Tüm işlemleri yaptık, uygulamayı Google Earth mobil uygulama servisini telefonumuza kurduk diyelim. Bu aşamadan sonra dilerseniz yeniden ana hesabınıza geçebilirsiniz. Uygulama zaten telefonunuzda kurulu olduğu için artık yeniden Türkiye konumlu bir hesaba geçseniz bile kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu durum bu işlemi yaptığınız tüm erişime kapalı mobil uygulamalar için de geçerli.

Google Earth Android indir:

Google Earth Android APK indir:

iPhone (iOS) için App Store üzerinden ülke değişimi nasıl yapılır?

Apple Store’u açın, sağdaki profil resminize dokunun,

resminize dokunun, Açılan menüde üstteki profil resminize dokunun.

Sonraki ekranda Apple ID ’ye dokunun,

’ye dokunun, Apple’ın resmi internet sitesi açılacak, sayfayı en aşağıya kaydırın,

En aşağıda yer alan Apple ID’si Oluştur seçeneğine dokunun,

seçeneğine dokunun, Açılan yeni sayfada istediğiniz ülke ve bölge için yeni bir Apple hesabı oluşturmuş oldunuz.

oluşturmuş oldunuz. Tekrar Apple Store’a gidin, sağdaki profil resminize tıklayın, açılan menünün en altında bulan Çıkış Yap ’a dokunun,

’a dokunun, Az evvel oluşturmuş olduğun farklı ülkeye bağlı olan Apple ID’niz ile giriş yapın,

bağlı olan Apple ID’niz ile giriş yapın, Artık neredeyse hazırsınız, arama bölümüne gidin,

Google Earth aratın ve indirip gezintiye başlayın.

Apple Store’da ülke değişimi yerine yeni bir Apple ID oluşturuyoruz. Yeni oluşturduğunuz Apple ID ile rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Yukarıdaki adımları eksiksiz bir şekilde yerine getirdikten sonra Google Earth telefon veya tabletinize kurulmuş olacak. Peki neden ülke değişimi değil de yeni Apple ID oluşturuyoruz?

Apple Store hesabınız ile ülke değişimi yaptığınız takdirde bu hesabınız ile daha önce yaptığınız satın almaların iptal olma ihtimali var. Bu nedenle, iptal olma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla en güvenilir yöntem olan yeni Apple ID oluşturma yöntemini kullanıyoruz. Bu işlem de tamamiyle yasal olduğu için yapmanızda herhangi bir sakınca yok.

Google Earth iOS indir:

Bu içeriğimizdeki yöntemleri kullanarak erişime kapalı olan Google Earth uygulamalarını rahatlıkla telefonunuza indirebilirsiniz. Eğer Google Earth Pro servisini bilgisayarınıza kurmak isterseniz de, Google’ın resmi sitesinden destek alabilirsiniz. Dünyayı ayaklarımızın altında hissettiren, saniyeler içerisinde kıtalar arası yolculuk yapmamızı sağlayan Google Earth, bakarsınız bir gün yine açılır.