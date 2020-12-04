Samanyolu'nun Şimdiye Kadarki En Hassas 3B Haritası

Galaksimiz Samanyolu'nun şimdiye kadar oluşturulmuş en hassas 3B haritası oluşturuldu. Söz konusu harita, hem Samanyolu'nun merkezini hem de etrafında hareket etmekte olan yıldızları gösteriyor.

Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler ışığında, galaksimizin ve uzayda hızla hareket etmekte olan yıldızların şimdiye kadarki en hassas 3B haritası ortaya çıkarıldı.

MIT Technology Review tarafından aktarılan bilgilere göre son veriler, Güneş sisteminden 326 ışık yılı uzaklıktaki yaklaşık 300.000 yıldızın son derece hassas ölçümleriyle birlikte 2 milyardan biraz daha az sayıda yıldızın yerini ve hareketini nokta atışı gösteriyor.

Samanyolu'nun şimdiye kadarki en hassas haritası bu şekilde görünüyor

Oluşturulan yeni 3B harita, muhteşem bir görsellik sunmasının yanı sıra Güneş sisteminin Samanyolu’ndaki hareketi hakkında da yeni bilgiler sağladı. Buna göre yıldızımız, galaksinin merkezine doğu saniyede 7 milimetre ivme kazanarak ilerliyor.

Söz konusu görevin asıl amacı, Samanyolu’nun nasıl oluştuğu, Güneş sistemi ve diğer yıldız sistemlerinin kaderi, evrenin genişlemesinin tam olarak nasıl gerçekleştiği gibi gibi sorulara yanıt bulmak. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bunun için öncelikle yıldızların ve galaksilerin konumlarının ve hızlarının hassas bir şekilde ölçülmesi gerekiyor.

Aslına bakacak olursak Gaia’da yürütülmekte olan çalışmanın 2022’de sona ermesi planlanıyordu ancak gözlemevinde kullanılan teleskobun beklenilenden çok daha iyi iş çıkarması, görevin 2024 yılına kadar uzatılabileceği ihtimalini doğurdu. Gaia teleskobu emekliye ayrıldığında galaksimizdeki 2 milyardan fazla nesneyi kataloglamış olacak.