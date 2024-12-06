Bir bebekken, bir de çocukken diş çıkarıyoruz. Bebeklikte çıkan “süt” dişlerimiz dökülerek yerine ömür boyu bize eşlik edecek yetişkin dişlerimiz çıkıyor.

Peki insan vücudu neden yalnızca iki kez diş çıkarır hiç merak ettiniz mi?

Cevabı yine vücudumuzda saklı!

Ömrümüz boyunca yalnızca iki kere diş çıkarmamız, yaşam döngümüze uygun evrilmiştir.

Bebekler, büyümeye başladıkça ilk dişlerini, yani bizim bildiğimiz süt dişlerini çıkarmaya başlarlar. Süt dişleri, bir çocuk için yemek yiyebilmesi, beslenebilmesi için gerekli dişlerdir. Yani bebek, bu dişlerle yumuşak yiyecekleri rahatça çiğneyebilir. Genellikle 6 ay civarında çıkmaya başlayan süt dişleri, 2 ya da 3 yaşına kadar tamamlanmış olur.

Çocuk büyüdükçe, vücut da daha güçlü bir hâl alacak. Eski süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması, daha sağlam ve sert yiyeceklerin yenebileceği anlamına gelecek. Bu dişler ise genelde 6 yaş civarında çıkar ve 12-13 yaşına, yani bir çocuğun ergenlik sürecine kadar tamamlanıyor.

Peki insan vücudu neden iki kez diş çıkaracak şekilde evrimleşti?

Aslında bu iki kez diş çıkarma süreci, bir insan için yeterlidir. Çünkü insan vücudunun genellikle 70-80 yıllık bir ömre sahip. Üçüncü kez diş çıkarmak için daha uzun bir ömür süresi olmalıydı.

Fakat biz insanlar, hayvanlar gibi hayatta kalmak için avlanmadığımız; sert yiyeceklerle dişlerimizi aşındırmadığımız şekilde evrimleştiğimiz için üçüncü bir diş çıkartmak söz konusu değil.

Çünkü o biyolojik süre, zaten tamamlanmış oluyor.

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